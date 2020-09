Amy Winehouse quedó en el recuerdo de sus miles de fanáticos por las profundas e inolvidables canciones que marcaron toda su vida artística. Entre ellas, “Back to black”, que se convirtió en uno de los singles más emblemáticos de la intérprete.

Este 14 de agosto, la artista cumpliría 37 años y por ello te vamos a contar cuál es la historia que inspiró la creación de este exitoso tema.

Back to black

El 30 de abril del 2007, Amy Winehouse lanzó Back to black, su primer álbum de estudio que se transformó en todo un éxito musical. Una de las principales canciones de esta producción discográfica lleva el mismo nombre y refleja uno de los episodios más sombríos y deprimentes que atravesó la cantante.

Esta canción “Back to black” transmite el desamor y una etapa de dolor que experimentó la intérprete tras una ruptura amorosa. En el videoclip se refleja toda la etapa de duelo que vivió la artista al ser presentada vestida de color negro y recorriendo un cementerio acompañada de sus músicos.

¿Cómo nace “Back to black”?

La cantante que se convirtió en una de las figuras más representativas del Soul creó la letra de “Back to black” bajo el efecto de una profunda depresión que sintió tras su ruptura sentimental con Blake Fielder-Civil, quien la dejó por una ex novia.

“Back to black se trata de estar en una relación en la que cuando termines, vuelves a lo que sabes, excepto que no estaba trabajando, así que no pude ir y volver al trabajo”, reveló Amy Winehouse en una entrevista para CNN.

“Y donde el hombre obviamente regresó con su ex novia, realmente yo no tenía nada más a lo que volver, así que creo que volví al negro por unos meses, ya sabes… Haciendo tonterías, como lo haces cuando tienes 22 y eres joven y enamorado”, agregó.

Amy Winehouse y Blake Foto: difusión

Asimismo, la música de este tema fue producto de Mark Ronson, quien elaboró la melodía un día después de reunirse con la cantante en su estudio de Nueva York.

"Le dije que no tenía nada para interpretarla ahora, pero si me dejaba trabajar en algo de la noche a la mañana, podría regresar mañana. Así que se me ocurrió este pequeño riff de piano, que se convirtió en los acordes de verso de Back to black”, explicó Ronson para la revista Rolling Stone.

Amy Winehouse retoma su relación sombría tras Back To Black

Luego del éxito del álbum Back to black, Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil retomaron su romance y lograron casarse. Los esposos vivieron un par de años de caótico matrimonio y la intérprete decidió pedir el divorcio cuando su marido se encontraba encarcelado por agresión al dueño de un pub londinense.

En el 2011, dos años después de su separación, la intérprete falleció a causa de una sobredosis. Muchos apuntaron a que la artista desbordó en las drogas y el alcohol a causa de su caótica relación sentimental.

