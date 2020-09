Yarita Lizeth da un giro a su carrera al pasar de la música folclórica a la cumbia [VIDEO]

Fue a base de huaynos que, hace casi una década, la cantante Yarita Lizeth se abrió paso en la escena musical folclórica. Pero, el último viernes sorprendió a propios y extraños al estrenar un nuevo tema al ritmo de la pegajosa cumbia.

“Ya déjame en paz” es el título de su última canción. En el videoclip que lanzó a través de sus diferentes redes sociales no se le ve más con su clásica vestimenta de polleras multicolores. Ahora luce ropa urbana y botas.

“Yo sé que me falta mucho, pero estoy en proceso de aprender. Tal vez muchos critiquen el hecho de que dejé las polleras. El que haya grabado esta canción en cumbia no significa que deje de cantar huayno, porque también es lo que más me gusta”, dijo la cantante en una transmisión en vivo realizada especialmente para este lanzamiento.

Para resolver las dudas de sus fans, Yarita señaló que no fue fácil para ella decidirse y darle ese giro a su carrera. No obstante, destacó que esta canción la tenía preparada hace mucho tiempo; pero, debido a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, el proceso de grabación y edición se detuvo. Según comentó, recién hace unas semanas pudo retomar el proyecto.

El nombre de Yarita Lizeth Yanarico es muy conocido en la industria musical, sobre todo en el sur del Perú. Sus miles de fanáticos la conocen por sus canciones dedicadas al amor y desamor y la han visto cantar y bailar con una sonrisa en el rostro en diferentes escenarios a nivel nacional.

Entre los principales éxitos de su carrera figuran “Amigo” y “Hasta cuando seré tu amante”.

Recuerdos de Yarita

La mayor parte de su niñez la vivió en la provincia de Moho de la región Puno, al lado del lago Titicaca, lugar del que son sus padres y sus abuelos. Su familia se dedicaba a la agricultura y cosechaba lo que serían sus alimentos. Sin embargo, en tiempo de helada, había días en que no tenían qué comer. Así lo recordó, meses atrás, en una entrevista que dio a La República cuando el coronavirus provocó el desplazamiento de cientos de puneños.

Mientras fue pequeña, incluso un pan o fruta eran privilegios que no podía darse, salvo en fechas especiales como la Navidad. “Yo sé que es no tener comida. Uno ayuda porque te nace”, precisó. Esa fue la razón por la que comenzó a ayudar a sus coterráneos en medio de la cuarentena rígida que les impedía salir a trabajar.

