El actor de Hollywood Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en la serie Smallville, reveló que tiene cáncer de piel en la última emisión de su podcast en YouTube.

Durante la transmisión realizada el martes 8 de setiembre en Inside of You with Michael Rosenbaum, el artista de 48 años estuvo acompañado de Jensen Ackles, protagonista de Supernatural, a quien le describió cómo recibió la noticia luego de acudir a un especialista para retirarse un lunar.

“Así que ayer Jess estaba en el patio conmigo y yo estaba en el teléfono y escuché un mensaje del Centro de Dermatología que decía: ‘Hola Michael ¿Podrías llamarnos cuando puedas?’ Y dije: ‘Oh, no’. Así que, para cortar la historia: me dijeron que tenía cáncer de piel”, explicó Michael Rosenbaum.

Según explicó, su primera reacción no fue de preocupación porque recordó experiencias de otras personas con tipos de cáncer más agresivo. Sin embargo, su desazón aumentó a medida que escuchaba las terribles vivencias que pasaron otros pacientes con cáncer de piel.

“Es extraño cuando alguien te dice que tiene cáncer de cualquier tipo. Yo conozco a mucha gente con cáncer, mi buen amigo Preston ha batallado con la enfermedad y a eso lo considero como cáncer de verdad, porque ha ido a quimioterapia. Y dije: ‘Cáncer de piel. He escuchado muchas historias, y ves a gente y una chica que conozco, su papá se está muriendo de eso’”, relató.

Michael Rosenbaum alcanzó notoriedad al interpretar a Lex Luthor en la serie de 2001, Smallville. Fuente: Difusión

No obstante, sus preocupaciones fueron refrenadas por los doctores que consultó, quienes aseguraron que su tipo de cáncer era común y de muy bajo riesgo, al haber sido detectado a tiempo. Con ello en mente, Michael Rosenbaum recomendó a sus seguidores acudir a sus chequeos médicos ante cualquier sospecha.

“Si hay alguien allá afuera que está viendo algo en su cuerpo (el mío estaba en mi muslo), y dicen como: ‘No importa, todo está bien’. Si en realidad van al médico y lo detectan temprano, probablemente estarán bien, el 90% de las veces. Lo que quiero es que estén atentos”, dijo.

