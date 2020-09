Las parejas de las telenovelas suelen arrancar suspiros y despertar pasiones en los fanáticos de los protagonistas. Pese a ello, más de un profesional de la actuación ha manifestado la poca química que mantuvo con su coprotagonista a la hora de grabar las románticas escenas.

Conoce a los actores que en las pantallas hacían cualquier cosa por estar juntos, pero que, en la vida real, no se toleraban el uno al otro.

Silvia Navarro y Fernando Colunga

En 2008, los actores Fernando Colunga y Silvia Navarro estelarizaron la recordada producción de Televisa, Mañana es para siempre. De acuerdo con una columna de Véronica Gallardo, el intérprete de Eduardo Juárez Cruz quedó muy fastidiado cuando la actriz que dio vida a Fernanda Elizalde Rivera le pasó un chicle mientras filmaban un apasionado beso.

Fernando Colunga se enojó con Silvia Navarro por su actitud durante una romántica escena en las grabaciones de Mañana es para siempre | FOTO: Televisa

La actitud de Silvia Navarro molestó tanto a su compañero que éste se quejó con los directores y todo terminó en un llamado de atención “suplicándole (a la actriz) que ya no mastique chicle o lo tire antes de comenzar a grabar”, escribió Gallardo.

Belinda y Martín Ricca

A inicios de los años 2000, la telenovela Amigos por siempre alborotaba al público juvenil con la historia de Ana y Pedro, interpretados por Belinda y Martín Ricca. Sin embargo, muchos años después, la cantante manifestó que se llevaba muy mal con su coprotagonista.

Belinda manifestó que no se llevaba bien con el actor Martín Ricca, cuando ambos protagonizaban Amigos por siempre | FOTO: Televisa

“Esas épocas eran duras para mí, en Amigos por siempre y en esa época era Martín el que tenía todas las ventajas por ser hombre y todas las niñas le gritaban en el escenario. A mí me costó trabajo que los fans me conocieran y me respetaran", comentó durante una entrevista en el programa La oreja.

En la novela muchas veces era primero Martín y luego todos los del grupo, de hecho la gente no sabe que nos llevábamos mal”, comentó la voz detrás de “Luz sin gravedad”, añadió en conversaciones con Flor Rubio.

Itatí Cantoral y Eduardo Yáñez

La relación laboral entre los actores Itatí Cantoral y Eduardo Yáñez se quebró durante el rodaje de la telenovela Amores con trampas por a una pelea que habrían protagonizado porque el intérprete tuvo varios errores durante las escenas.

Itatí Cantoral y Eduardo Yáñez compartieron roles en Amores con trampa | FOTO: Revista ¡Hola!

Tras el altercado, la recordada ‘Soraya Montenegro’ mencionó durante la entrevista promocional de la telenovela mexicana, que no volvería a compartir roles con Yáñez. “Ay, fíjate ¿Cuáles rencores, cuáles rencillas? Mira, conmigo nadie se mete porque yo me voy a la justicia... te faltan el respeto, demandas y ya”, comentó Itatí al ser consultada por su excompañero.

Adriana Nieto y Juan Soler

Locura de Amor es la recordada telenovela que protagonizaron Adriana Nieto y Juan Soler en el año 2000. La actriz tuvo problemas de actitud con la producción y con su compañero, lo que la alejó del proyecto. En su lugar, contrataron a Irán Castillo, quien terminó de grabar las escenas.

Adriana Nieto fue retirada de la telenovela Locura de amor, por problemas de actitud con su coprotagonista Juan Soler | FOTO: Televisa

