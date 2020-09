El legendario cantante de reggae Toots Hibbert falleció a los 77 años en el hospital donde se venía recuperando de la COVID-19, enfermedad que contrajo hace dos semanas.

La cuenta oficial de su banda Toots & The Maytals confirmó la lamentable noticia en Twitter. “Es con gran pesar anunciar que Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert falleció pacíficamente esta noche, rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica”, se lee en la publicación.

Muere Toots Hibbert, legendario cantante de reggae, a los 77 años. Foto: Instagram Toots & The Maytals

El cantante jamaicano fue hospitalizado luego de dar positivo al coronavirus y, a pesar de que “mostraba signos de mejora por horas”, finalmente falleció. Hasta el momento, se desconoce la causa precisa de su muerte.

A Toots Hibbert se le atribuye el origen de la palabra reggae por su exitosa canción “Do the reggay”, de 1968. Formó su banda The Maytals en 1960.

Muere Toots Hibbert, legendario cantante de reggae, a los 77 años. Foto: Instagram Toots & The Maytals

El intérprete de “Pressure Drop” junto con Bob Marley, fueron unas de las estrellas del reggae que firmaron con el sello Island Records, lo que causó su internacionalización.

Canciones como “Monkey Man” se convirtieron en un éxito en el Reino Unido en 1970, otras incluidas en el álbum Pressure Drop aparecieron como un referente del reggae en Norteamérica. Incluso, uno de los temas fue parte de la banda sonora de la película The Harder They Come.

La banda tocaba habitualmente en vivo, pero en 2013 tuvieron que parar durante tres años después de que Hibbert fuera golpeado en la cabeza por una botella arrojada desde el público en una presentación en Estados Unidos. El artista dijo haber sufrido “ansiedad extrema, pérdida de memoria, dolores de cabeza, mareos y, lo más triste de todo, miedo a las multitudes y a las actuaciones”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.