Magdyel Ugaz: “El amor propio me salvó la vida”

Magdyel Ugaz no puede creer que el país atraviese una nueva crisis política y social a raíz de los audios que reveló el congresista Edgar Alarcón. “Acá, todo cambia en dos segundos”, dice.

PUEDES VER Gwyneth Paltrow: cómo la actriz salvó la vida de una mujer en el atentado a las Torres Gemelas

Regresas a la ficción con ‘De vuelta al barrio’.

Sí. El spot se grabó antes de la cuarentena, por eso somos muchas personas juntas y sin mascarilla. Luego vino todo. Tengo la bendición de seguir trabajando y haciendo comedia, lo que de una u otra manera me mantiene viva.

Tu personaje es una chica de barrio y mucha ‘sabrosura’, según lo que se ve.

¡Y me encanta que tenga barrio! Es una de las cosas más maravillosas que puedo tener en mi vida y lo agradezco. Soy de Comas, de la calle 12. Siempre que estoy triste vuelvo a mis recuerdos y me pongo contenta porque a pesar de las carencias que pude tener, el barrio me dio todo. Siento que fue necesario haberme distanciado también un poco de la ficción después de ocho años en ‘Al fondo hay sitio’

¿Llegaste a renegar de ella?

Es muy loco, ¿no? Me siento hasta tonta de cómo pude renegar de una mujer tan hermosa, tan empoderada. Ahora que hablamos de los body positive, de los cuerpos reales, ella era todo eso y hace diez años: una mujer segura de su cuerpo, porque se amaba y amaba sus curvas. Se disfrutaba. Quizás en ese momento no lo sabía, pero ahora que he empezado a hacer que mi voz crezca, a empoderarme, me he dado cuenta del impacto que tuvo la Teresita y me siento orgullosa de eso.

Salieron a la luz denuncias de acoso sexual contra el director Frank Pérez-Garland y en redes se pidió al Ministerio Público que no se archiven las denuncias al director teatral Guillermo Castrillón por el mismo tema.

Me parece importante denunciar y verbalizar si realmente te has sentido vulnerada. Yo también he sido víctima y no lo sabía, porque cuando empecé a actuar a los 13 años, me tocaban, me abrazaban o me pedían que me siente en las piernas y yo sentía incomodidad. Pensaba: “quizás se está pasando de confianzudo”. En este momento, sé que las niñas de 13 o 14 años van a decir no, que eso no está bien. Yo no lo supe.

No sabía que eso era acoso sexual y hasta lo permití porque tenía miedo de hablar. Pensaba que quizás no era correcto, pero eran mis mayores, profesores, directores y me quedé callada. No me voy a meter en los temas puntuales de los casos, pero sí creo en las mujeres que salen a denunciar. No lo hacen para salir en portadas, creo que si alguien sale es por algo.

Se ha criticado el silencio del gremio.

Me ha parecido lamentable escuchar a mujeres diciendo: “¿pero por qué se quedaron calladas?”. Dios mío, nadie sabe lo de nadie. Yo he vivido situaciones donde no entendía porque no podía ni verbalizar. Hay que ser más empáticos. Hombres y mujeres. Nadie sabe si creciste en un hogar con violencia y quizás al escuchar gritos te anules, o si creciste en un lugar donde te vulneraron de niña y al mínimo tocamiento te asustas.

Fuiste una de las primeras que apoyó públicamente a Mayra Couto.

Yo he tenido conversaciones con Mayra y tiene mi apoyo siempre, la quiero mucho. Ella, como yo, está trabajando en sanar y crecer. Es una chica que se fue a estudiar afuera, reconozco su valentía y está aprendiendo. Siempre la acompaño a la distancia.

PUEDES VER Yahaira Plasencia cuenta las horas para su tercer sencillo: Mañana el regreso de La Patrona

¿Qué fue lo que te ayudó a reponerte de episodios tan difíciles en tu vida, como los desórdenes alimenticios? ¿Cuánto has sanado?

Yo creo que el amor propio me salvó. Ha sido el viaje más importante de mi vida. Antes quería reconocimiento, ser la mejor actriz y viajar por el mundo. Ahora lo único que quiero es reconocerme, saber que estoy sana, que mi familia está bien.

También me gustaría en algún momento tener novio. Antes buscaba parejas para que ellos me salvaran, pero luego me di cuenta de que nadie más que yo me podía salvar.

Magdyel Ugaz, últimas noticias

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.