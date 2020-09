Juanpa Zurita, conocido influencer mexicano, compartió una fotografía en sus historias de Instagram donde aparecía sometiéndose a una prueba de COVID-19. El también modelo refirió haber tomado esta decisión tras tener fiebre y escalofríos durante la noche.

En la fotografía compartida se ve el momento en que la médica toma una muestra del dedo de Zurita, mientras este mira a la cámara. Debajo se lee: “Salí… Negativo | Positivo”. La imagen causó intriga entre los seguidores del youtuber.

A través de su cuenta de Twitter, Zurita entró en más detalles sobre lo sucedido y explicó los resultados de su prueba. Según detalló, pensó que tenía COVID-19 “después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos”, motivo por el cual se sometió al test respectivo.

El influencer reafirmó que el test arrojó negativo. No obstante, aclaró que los síntomas que experimentaba lo dejaron desconcertado. “La temperatura seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza”, agregó.

Para tranquilidad de sus fans, Zurita concluyó indicando que se encuentra bien y recuperándose. Muchos de sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de ánimo y deseos de pronta mejoría a través de Twitter, donde su publicación obtuvo más de 15.000 “me gusta”.

Tal como recuerda el portal Show!, las publicaciones de Zurita referentes a la reciente coyuntura social han causado gran repercusión, como la realizada ante las protestas por la muerte de George Floyd.

“Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas”, afirmó entonces. Dichas expresiones despertaron varias críticas hacia el influencer, quien se vio obligado a pedir disculpas por ello.

