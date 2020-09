Se acabó la intriga. Choca Mandros presentó a Natalie Vértiz como la nueva conductora de Estás en todas, luego de la salida de la exchica reality Sheyla Rojas del programa.

Desde el sábado 5 de septiembre, cuando el conductor de América TV anunció que el programa continuaría sin la presencia de su excompañera se especularon varios nombres sobre quién sería la nueva figura de Estás en todas.

'Choca’ Mandros presentó a Natalie Vértiz como nueva conductora de Estás en todas | Fotocaptura: América TV

Pero Natalie Vértiz fue quien sorprendió con su regreso al canal, donde surgió como integrante del reality Esto es guerra y fue conductora de América Espectáculos.

“Muy buenos días, qué emoción. Estoy feliz y emocionada, no tengo palabras. Cuando estaba en la casa no sabía qué sentir. Ha sido un año y medio que no he estado en la televisión”, fueron las palabras de la ex reina de belleza a su ingreso.

Por su parte, Choca Mandros le dio la bienvenida. “Me da gusto que regreses a tu casa América TV”, expresó el presentador. Luego, le preguntó qué sintió cuando recibió la propuesta.

La exchica reality aseguró que gritó de emoción cuando recibió la llamada del productor de Estás en todas. “Comencé a gritar y pensé que Dios es sabio. Creo que todo llega cuando tiene que llegar. Ustedes saben cuanto cariño les tengo. Siento que nunca me fui, estoy extremadamente feliz”, agregó la modelo.

Cabe destacar que Natalie Vértiz cuenta con experiencia en la conducción de programas. Además, es una de las modelos peruanas con mayor proyección en el extranjero debido a que ha representado a reconocidas marcas internacionales.

