Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, ha causado polémica en la política peruana durante los últimos días luego de que se difundieran unos audios, donde le escucha conversar con Karem Roca, exasesora presidencial de Martín Vizcarra.

El programa cómico El wasap de JB parodió al popular personaje, quien brindó una improvisada conferencia de prensa en el frontis de su domicilio. Allí, el compositor aseguró que todo lo que dijo en los audios es falso y culpó al congresista Edgar Alarcón por hacerlo público.

Richard Swing brindó una improvisada conferencia de prensa en el frontis de su domicilio. Foto: John Reyes

El wasap de JB lanzó su primer avance de lo que se espera ver este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. por la señal de Latina Televisión.

“¡Lo que están esperando! ¡Richi Swing lo contará todo!”, se lee en la publicación de Twitter del canal. En las imágenes se observa a Jorge Benavides haciendo una parodia de Richard Cisneros junto a un grupo de periodistas que asistieron a la puerta de la casa del personaje.

“Les pido por favor, señores, tomen su distancia. Soy una persona vulnerable, soy hipertenso, tengo miedo. No me levante la voz sino no voy a hablar”, se le escucha decir al humorista caracterizado.

En menos de una hora, el video del avance de El wasap de JB alcanzó más de 2.600 reproducciones en la cuenta de Instagram de Latina TV.

Por su parte, Jorge Benavides publicó una fotografía que causó las risas de muchos de sus seguidores. “Lo sabía, igualito la mascarilla", “sabía que no esperarías mucho tiempo para hacer esto”, “no me lo pierdo por nada al Richard Swing”, “la mascarilla lo es todo”, “mañana no me lo pierdo”, "JB eres un capo”, fueron algunos de los comentarios.

Jorge Benavides publicó una fotografía que causó las risas de muchos de sus seguidores. Foto: Instagram Jorge Benavides

