Renzo Schuller regresó a su hogar tras ser operado debido a una hernia discal [VIDEO]

El actor y presentador de televisión Renzo Schuller regresó a su hogar la tarde del pasado jueves 10 de septiembre, tras ser operado de emergencia en una clínica debido a una hernia discal que le ocasionaba mucho dolor y dificultad para movilizarse.

A través de su perfil oficial de Instagram, el conductor de América Hoy compartió varios videos en los que explicó cómo será su proceso de recuperación en adelante y, además, contó una anécdota que vivió al llegar al centro de salud.

“Bueno ahora sí ya me dieron de alta y tengo que ir a mi casa, con todos los cuidados del caso porque todavía no me puedo mover mucho. Así que, tengo que ir a descansar y, luego de eso, empezar con las terapias físicas para estar activo nuevamente”, comentó Renzo Schuller.

“Quiero aprovechar para contar algo que ahorita ya me parece gracioso, una anécdota, algo que me sucedió al llegar a la clínica. La compañía de seguros llegó a mi casa, me subieron a la camilla y cuando llego a la clínica (...) la enfermera solo había bajado las dos ruedas de adelante (de la camilla) y mi esposa les decía ‘Cuidado que todavía no han bajado las dos ruedas’”, narró.

“La camilla se dobló conmigo encima, ahorita me río, esto sirve para un monólogo más adelante y lo contaré definitivamente porque de eso se trata el humor, de las experiencias. Ahorita me río pero en el momento gritaba de dolor”, añadió.

Renzo Schuller se ausentó de América Hoy debido a complicaciones en su salud | FOTO: Instagram

Renzo Schuller no quiso despedirse sin antes agradecer a quienes le expresaron su preocupación enviándole “mensajes y saludos tan bonitos”.

Renzo Schuller, más noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.