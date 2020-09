Magaly Medina revela que planea tener un hijo con su esposo Alfredo Zambrano

La conductora de televisión Magaly Medina aseguró que ha pensado en tener un hijo con su esposo Alfredo Zambrano durante esta pandemia.

La presentadora de Magaly TV, la firme superó el coronavirus hace unos meses junto a su pareja; ese fue motivo por el cual evaluaron convertirse en padres nuevamente.

Magaly Medina revela que piensa tener un hijo con su esposo Alfredo Zambrano. Foto: Instagram Magaly Medina

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, expresó Magaly Medina.

Pese a tener 57 años y no haber congelado sus óvulos, la conductora de ATV aseveró que existen otros métodos para llegar a ser madre por segunda vez.

"Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’. De verdad, es de los dos. Sí, esta pandemia nos ha puesto a pensar en la soledad y en renacer en otra criatura”, señaló.

Cabe destacar que Magaly Medina tiene un hijo llamado Gianmarco Mendoza Medina. Mientras que su esposo Alfredo Zambrano también es padre de una hija.

