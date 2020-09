Diana Rigg, figura icónica del cine y la televisión

Solo una celebridad como Diana Rigg pudo darse el lujo de no prestarle tanta importancia a su trabajo en la serie más premiada de la historia, Game of Thrones. “No tenía ni idea de qué iba cuando me llamaron para ofrecerme el papel, y no tengo ni idea de por dónde siguió cuando me fui. Nunca la he visto”, dijo a El País el año pasado. Pero de pronto, se dio tiempo para valorar otras series. “Lo que estoy viendo ahora es Fleabag (la comedia ganadora del Emmy), me encanta esa mujer (la creadora y protagonista, Phoebe Waller-Bridge), es brillante”.

La icónica actriz, ganadora del Tony y del BAFTA, ha fallecido de cáncer a los 82 años. La noticia de su deceso se convirtió en tema tendencia entre los fanáticos del teatro, de la televisión, de James Bond y de una generación que la conoció como Olenna Tyrell en GOT. “Ha fallecido en paz esta mañana. Estaba en su casa con su familia, que ha pedido privacidad en este momento difícil”, se lee en el comunicado.

Desde la década del 60, Rigg se convirtió en una figura para las mujeres gracias a su papel de Emma Peel en la serie Los vengadores. “Ninguno en ese rodaje imaginamos que Emma se convertiría en ese referente para tantas mujeres”.

En Estados Unidos hablaron de la personalidad de una artista que se adelantó a la época y que no permitió que la trataran como ‘sex symbol’. “Cautivó al público teatral de Londres y Nueva York con sus actuaciones en papeles clásicos durante más de medio siglo, pero siguió siendo mejor conocida como la nueva mujer por excelencia: sexy, segura de sí misma, ingeniosa y adepta al karate”, reseña The New York Times.

PUEDES VER Diana Rigg: elenco de Juego de tronos se despide de la recordada Lady Olenna Tyrell

Entre sus trabajos más destacados en el cine está El sueño de una noche de verano, The Hospital y Al servicio de su majestad, la película del agente 007. “Lo mejor fue cuánto me pagaron y ver cuánto se gastaban en el rodaje, nunca había visto esa generosidad. Pensé que ojalá fuera siempre así, pero no lo fue. Mi gran carrera en el cine era casi inexistente antes de Bond y lo fue después”, declaró al medio español.

Pero Rigg volvió a cuestionar la televisión. “Hoy siguen luchando por la igualdad salarial, como yo reclamé en Los vengadores el día que me enteré de que cobraba menos que el cámara. Me quejé públicamente, los periódicos hicieron eco y lo logré, pero me quedé sola, nadie me apoyó, ni siquiera mi querido Patrick (Macnee). Era maravilloso, pero como tantos hombres, no quería meterse en problemas”.

Actores y actrices, últimas noticias