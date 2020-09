La periodista Karina Borrero expresó todo su apoyo hacia la actriz Emilia Drago y le dio una serie de recomendaciones debido a que su hija también fue diagnosticada con displasia de cadera.

Durante la emisión de América Espectáculos, Rebeca Escribens presentó un informe sobre el estado de salud de la segunda hija de los actores Emilia Drago y Diego Lombardi. Karina Borrero, quien se encontraba en el mismo set de televisión, no pudo evitar referirse al caso y le envió un mensaje a la actriz de ¡Asu mare!

“Yo le quiero decir dos cosas a Emilia, Cayetana lo tuvo (displasia de cadera). Cuando yo me enteré, me fui llorando en mi carro llamando a mi mamá y pensando que seguramente ya no podrá caminar”, comentó la presentadora de noticias.

“Cayetana usó el arnés por ocho o nueve meses, y ahora no solo camina, sino que corre”, añadió Karina Borrero, quien, además, le recomendó a la actriz mucha rigurosidad con el uso dispositivo en su bebé. “Si eres muy dedicada, la bebé no va tener ningún inconveniente”, añadió.

Finalmente, la comunicadora puntualizó que la pronta detección de la displasia de cadera en los menores evita una operación quirúrgica. “Es importante que le hagan la radiografía y que pase por un traumatólogo y pediatra. Entre el tercer y cuarto mes, se lo detectan y es importantísimo, porque ese momento es vital para mejorar”, aseveró.

