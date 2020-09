Youtuber Dhasia Wezka denuncia haber sido acosada en Ciudad de México [VIDEO]

La youtuber Dhasia Wezka expresó entre lágrimas el terrible momento que tuvo que sufrir a raíz del acoso de un hombre en la vía pública. La joven contó que el sujeto la siguió y hasta intentó forzarla a que le entregara su número de teléfono.

En un video publicado por ella misma en Instagram, se le escucha decir que solo salió a pasear a su perro, pero al regresar a su casa se percató que el hombre caminaba en su misma dirección. Luego, apareció frente a ella.

“Se veía completamente normal y, dije: Bueno a lo mejor va para el mismo lado y, de repente, ya me crucé porque me di cuenta. En eso llega y se cruza conmigo y me dice: Dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess?, te voy a dar mucho dinero”, contó.

No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO. pic.twitter.com/DayTWpzUGa — 𝗍𝗂𝗇𝗒 𝗦𝘂𝗵, no dms. (@cielenRoses) September 10, 2020

El sujeto la habría tomado del brazo para que le entregara su teléfono. “Te conviene”, le decía a Dhasia Wezka, quien relató lo sucedido con claras muestras de estar afectada. La influencer explicó que una joven se dio cuenta y acudió en su ayuda.

“Yo decía ahorita va a pasar una camioneta y ya desaparecí. Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo y se dio cuenta de que el varón me estaba abordando. Me escondí detrás de una camioneta y ella me preguntó: ¿estás bien?”, explicó.

La joven de 26 años manifestó que se estaba desahogando y que afortunadamente no le pasó algo, sin embargo, protestó que no sea legal el uso de teaser para las mujeres, se trata un inmovilizador electrónico.

Tras conocerse el caso de Dhasia Wezka, sus seguidores no tardaron en mostrarle su solidaridad vía redes sociales, denunciando el acoso y, en algunos casos, comentando sus malas experiencias relacionadas al acoso sexual callejero.

