Miguel Barraza se presentó en el programa dominical Mi mamá cocina mejor que la tuya. Allí, el cómico peruano reveló cómo está afrontando esta pandemia debido a la cancelación de eventos.

Reveló que ha sufrido de tres infartos cerebrales, pero eso no ha sido impedimento para que continúe haciendo reír a su público en medio de la propagación del coronavirus en el país.

“Tenemos Miguelito para rato y mientras esté, siempre los haré reír. No pienso en retirarme porque si yo me retiro estoy llamando a mi muerte. Además, yo sé que todo el mundo se va a morir, entonces, como todos, espero la muerte y le rezo mucho al Señor”, expresó el humorista.

“Yo soy una persona correcta, no tengo avaricia, no entiendo por qué la gente quiere tanto dinero si no te vas a llevar nada, y tampoco siento envidia de nadie”, agregó.

Luego Miguel Barraza contó que lanzará un programa radial para descubrir nuevos talentos en el mundo del humor. “A ver si sale un Melcochita, un Miguelito Barraza o un gordo Casaretto. Yo no voy a ser egoísta, como pueden ser otras personas”, mencionó.

El cómico peruano descartó dejar de trabajar y retirarse de la televisión. “Yo nací para hacer reír, eso para mí es como comer, si yo no hago reír me pongo flaco y triste. No pienso en dejar de seguir trabajando, y quiero ahorrar para otro negocio. Yo he sido famoso en mi propio país y le pido al Perú que me dé su aplauso hasta el último día”, finalizó.

