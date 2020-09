La primogénita de Angélica Rivera y José Alberto 'El Güero’ Castro, Sofía Castro, se unió a la plataforma de videos.

“Con la novedad de que soy una más que saca su canal de YouTube, pero es algo que me tiene muy contenta, muy emocionada. Desde hace mucho tiempo lo había querido hacer, pero la verdad no me atrevía a hacerlo”, expresó.

La artista de 23 años también adelantó que el contenido de su canal incluirá tips de moda, belleza, maquillaje y vida.

Para inaugurar su nuevo espacio, la actriz de las telenovelas El hotel de los secretos y Por siempre mi amor publicó un video en el que, según dijo, reveló algunos de sus secretos.

Entro ellos destacó el amor platónico que siente desde los 12 años por Nick Jonas, miembro de Jonas Brothers y actual esposo de la estrella de Bollywood Priyanka Chopra.

A un día de abrir su canal, la hija de la exprimera dama de México ha logrado atraer a 1.170 suscriptores, quienes le piden que invite a Angélica Rivera en una de sus puestas en escena.

De igual forma, un reto que deberá hacer frente la actriz de El Dragón es la homonimia que mantiene con la estrella de YouTube e influencer Sofía Castro, cuyo canal creado en 2014 y ya cuenta con 8,34 millones de seguidores.

