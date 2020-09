Yma Súmac: el legado musical de la soprano peruana que triunfó en Hollywood [FOTOS]

Este año, Yma Súmac habría cumplido 98 años. Sin embargo, la exitosa soprano de prodigiosa voz está en el recuerdo de todos los peruanos.

Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, considerada la figura más universal que ha tenido nuestro país, nació un 13 de septiembre de 1922 en el distrito de Ichocán, Cajamarca.

Yma Sumac, la princesa inca del canto. Foto: archivo La República

Señalada como descendiente directa del Inca Atahualpa, la artista de excepcionales facultades vocales incursionó en el canto desde joven. Su registro de voz, que imitaba el canto de los pájaros, la llevó a triunfar en Hollywood a mediados del siglo XX.

En 1942 debutó en la radio de Lima. Ese mismo año contrajo matrimonio con el compositor y director de orquesta Moisés Vivanco. Años después se divorciaron, pero retomaron su compromiso posteriormente.

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se mudaron a Nueva York. Fue allí donde se descubrió su prodigioso talento. En 1950, Capitol Records la contrató y grabaron dos discos: “Voice of the Xtabay” (1950) y “Mambo!” (1955).

Otros títulos de su discografía son “Leyenda de la virgen del Sol” (1953), “Inca Taqui” (1953), “Leyenda del jíbaro” (1957), “Fuego del Ande” (1959) y “Milagros con música de rock” (1972). Dentro de estos álbumes se mencionan canciones como A ti solita te quiero, El picaflor, La Benita, Amor, Amor indio, Waraka tusuy y Carnaval indio.

Yma Súmac fue la artista peruana más exitosa de la música nacional y la que más vendió a lo largo de nuestra historia. Su mayor hito fue ser la primera intérprete latinoamericana en formar parte de un teatro musical en Broadway.

Ella también incursionó en el cine, actuando junto a Charlos Heston y Robert Youngen la película Secreto de los Incas, de 1954. Por su contribución al séptimo arte, tiene una estrella en el Paseo de la Fama.

Algún tiempo atrás, la soprano peruana tuvo como telonero en una de sus presentaciones a nada más y nada menos que Frank Sinatra.

No obstante, hizo notar su humildad al negar considerarse una ’diva'. En una entrevista con el diario El Comercio, habló sobre este adjetivo. “Nunca me he creído eso. Solo intentaba hacer grande la música del Perú”, comentó.

¿Por qué tuvo mucho éxito Yma Súmac a nivel internacional?

Según la especialista Mabela Martínez, el éxito de Yma Súmac radicaba en su talento innato. “Era algo fuera de este planeta. La primera vez que la escuché me destapó el cerebro. Solo Dios sabe cada cuántos siglos aparecerá una Yma Súmac”, comentó.

La cantante era conocida por tener una voz especial, con registros marcados (cinco octavas en tiempos en que las cantantes de ópera alcanzaban dos octavas y media). Así también, comenzó a autoproclamarse la ‘Princesa inca’, por ser descendiente del emperador Atahualpa.

Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo triunfó en Hollywood y hasta fue una estrella de cine. Foto: difusión

Ella se reinventó a lo largo del tiempo, hizo colaboraciones con diferentes sinfónicas y se presentó en muchas partes del mundo, como en la desaparecida Unión Soviética.

Es por ello que Yma Súmac ha sido fuente de inspiración de muchos artistas en nuestro país y a nivel global. Cantantes como Vanessa Paradis y Guille Milkyway la han mencionado en sus interpretaciones.

No cabe duda que la voz de la principal soprano peruana trascenderá por mucho tiempo y seguirá dejando huella.

