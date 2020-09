Taylor Swift iguala récord de Whitney Houston en la lista Billboard

Las icónicas cantantes Taylor Swift y Whitney Houston no solo comparten la pasión por el canto y el arte, sino también ostentan el mismo récord en la lista Billboard. El pasado 24 de julio, la también compositora y productora de 30 años lanzó Folklore, su octavo álbum.

De acuerdo con la lista musical estadounidense, el disco de Taylor Swift se ha instaurado, durante seis semanas consecutivas, como líder en la clasificación. Si contamos todos los números que ha logrado con sus ocho álbumes de estudio, la artista sumaría un total de 24 semanas en lo más alto de la lista.

Con los álbumes “Whitney Houston”, “Whitney” y “I look to you”, además de la banda sonora de la película El Guardaespaldas, Whitney Houston logró el mismo récord durante su carrera. En el 2016, el disco “The view”, del cantante Drake, también logró estar seis semanas consecutivas en el número uno.

Por su lado, la cantante Adele ha sumado 34 semanas con todos sus álbumes. Sin embargo, nadie alcanza todavía a los amos del Billboard: The Beatles, agrupación londinense que ha sumado 132 semanas con sus 19 discos.

Es válido precisar que es la quinta oportunidad en la que Swift se ubica seis semanas seguidas en la cúspide Billboard 200, pues en 1989 lo hizo con “Fearless”, “Red” y “Speak now”. Los dos primeros discos mencionados estuvieron once semanas en la cima.

Su álbum “Folklore”

El disco de Taylor Swift fue compuesto durante la etapa de confinamiento por el coronavirus. Incluye un total de 16 pistas, además de un bonus track. En el álbum están presentes colaboraciones de gigantes de la música como Bon Iver, William Bowery y Jack Antonoff. El video de Cardigan, primera canción de la discografía, ya rebalsa los 58 millones de reproducciones en YouTube.