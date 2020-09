Renzo Schuller agradece muestras de apoyo tras su operación [VIDEO]

Renzo Schuller se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación luego de someterse a una intervención quirúrgica debido a una hernia en la espalda que ya empezaba a dificultar el movimiento de sus extremidades inferiores.

Vía Instagram, el presentador de América Hoy alegró a sus seguidores revelando que mañana 11 de septiembre le darán el alta médica y ya podrá estar en su hogar.

“Buenas, quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes tan bonitos que me han mandado. Me operaron ayer en la noche y todo salió muy bien, me sacaron una hernia bastante grande que estaba complicando el movimiento de mi pie”, comentó la figura de América TV desde la clínica.

Además, Renzo Schuller aprovechó para dirigirse a sus fans y amigos que lo apoyaron en el difícil momento que atravesó su salud.

“Ahora tengo que hacer rehabilitación y descanso para empezar a saltar como loco. Pero no quería dejar pasar este momento para agradecerles a todos, de verdad los mensajes han estado muy bonitos, muchas gracias por estar preocupados, todo bien (...) Mañana ya me iré a mi casa a descansar y pronto nos veremos”, añadió.

