Michele Soifer y Paloma Fiuza se batieron en un increíble duelo de baile el último jueves en ‘Divas’ de Esto es guerra. La primera realizó un mix de canciones de bachata, mientras la segunda se lució al ritmo de diferentes temas de mambo.

Al término de las presentaciones, el jurado destacó el esfuerzo de las dos participantes, pero acotó que ambas tuvieron errores. “Siento que pudieron haber dado mucho más, pero me quedo feliz con el resultado”, señaló Daniela Darcourt. “No me generaron emociones... Estuvo bien, pero me faltó emoción, complejidad. Me faltó esa explosión”, añadió Belén Estévez.

Además, los integrantes del jurado de ‘Divas’ de Esto es guerra coincidieron en que no les llamó la atención la coreografía que desempeñó Michelle Soifer, lo cual provocó la molestia de la chica reality.

“Nosotros tenemos solo un día para ensayar y hacemos todo el esfuerzo posible. A mí me encantan las coreografías que hace Arturo Chumbe... Lamentablemente yo no puedo cambiar la canción... Si hoy voy a ser eliminada porque no les gustó me voy a ir con la satisfacción de que di todo de mí", aseveró.

“Uno hace las cosas con pasión, con amor... Yo no me siento conforme y no me voy a quedar callada solamente para ver si me quieren salvar o me quieren eliminar”, añadió en otro momento.

Finalmente, los conductores de Esto es guerra pidieron que se procediera a la votación y Michelle Soifer resultó eliminada. A pesar de que la cantante pudo haber sido salvada, Arturo Chumbe se negó a usar su comodín y dejó sorprendidos a todos los presentes.

