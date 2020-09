Los momentos más recordados de Keeping Up with the Kardashians

El pasado martes 8 de septiembre, Kim Kardashian dio un anuncio que entristeció a todos sus seguidores: el show Keeping Up With The Kardashians, serie que seguía la vida familiar de la celebrity, terminaría el próximo año luego de 20 temporadas al aire.

El reality se introdujo en 2007 y, desde entonces, grabó el día a día, ocurrencias y anécdotas de la vida del clan Kardashian: Kourtney, Kim, Khloé y Rob; su madre Kris Jenner y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner.

Desde momentos malos a los de felicidad y risa, el programa entretuvo a millones de personas alrededor del mundo. A continuación te presentamos una selección de sus mejores pasajes.

Las momentos divertidos de Kris

Varios son los pasajes de la serie en los que la matriarca de las Kardashian llenaba de humor los momentos de la familia. Todos recuerdan el episodio en el que reía desenfrenadamente y hacía bromas.

La transición de género de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner

Bruce Jenner anunció públicamente, en Keeping Up with the Kardashians, su decisión de cambiar de género. Ahora es Caitlyn Jenner y se desempeña como actriz en series y películas de Estados Unidos.

Sucedió en el episodio “Acerca de Bruce”, de la décima temporada, cuando informó sobre lo que haría a sus hijas Kylie y Kendall.

Kourtney usando el alfabeto para terminar una discusión

Kourtney discutía con su expareja, Scott Disick, y trató de terminarla diciendo: “abcdefg”. Cuando le preguntó qué significaba, solo respondió: “Es solo una frase que me gusta usar… eso significa que la conversación se terminó”.

El momento en el que Khloé es atacada por Kim con un bolso

Si bien las hermanas tuvieron un sinfín de discusiones, muchos recuerdan la que sucedió cuando Kim compró un nuevo Bentley: intentó golpear a su hermana menor con el bolso y hubo un intercambio de palabras.

Cuando Kris Jenner critica a Kim por un matrimonio de 72 días

En la temporada 12 del reality, Kris Jenner criticó a su hija por su corto matrimonio con Kris Humphries, jugador estrella de la NBA. Uno de los pasajes más polémicos, donde intervinieron sus hermanas.

Cuando Kylie preguntó: ¿Es un pollo?

La escena es recordada por todos los fans de Keeping Up with the Kardashians. Kris sorprendió a Kylie con un pequeño cerdito como regalo para su casa y su respuesta espontánea fue: “¿Es un pollo?”.

