Connie Chaparro ya cumplió más de una década casada con el actor Sergio Galliani, con quien tiene un pequeño hijo. La figura de Radio Corazón aprovechó sus redes sociales para hablar acerca de las relaciones de parejas y revelar algunos detalles sobre su matrimonio.

“La unión y el equipo en un matrimonio son muy importantes Sergio y yo somos dinamita. Desde que decidimos estar juntos (12 años ya) no hemos dejado de ser un equipo, cuando yo me he sentido triste o desanimada el siempre ha tenido palabras que me motivan, que me hacen sentir que soy capaz de hacer todo lo que quiera en la vida", escribió Connie Chaparro en su perfil oficial de Instagram.

La actriz aseguró que se siente totalmente respaldada por su compañero, pues la impulsa a realizar sus proyectos personales. “'Sigue tus sueños, lucha por ellos, nosotros nos adaptamos', me decía. Eso siempre me ha hecho pensar que estoy con la persona correcta a mi lado”, añadió.

Además, Connie Chaparro admitió que la vida de pareja suele atravesar problemas y peleas pero considera que con “unión, compañerismo y amor todo se puede”.

“Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos, yo siempre les digo la admiración mutua, el amor y el respeto. Yo admiro mucho a mi esposo y no solo porque sea un gran actor multifacético, sino porque además es un hombre que nunca se rinde, que siempre se ilusiona por un nuevo comienzo, una nueva aventura y nunca le tema a nada”, finalizó.

