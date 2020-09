Caitlyn Jenner no sabía del fin de Keeping Up With The Kardashians: “Me enteré por los medios”

Tras varios días de silencio, Caitlyn Jenner salió a declarar sobre el inesperado final del reality Keeping Up With The Kardashians.

La protagonista de I am Cait ofreció una entrevista para el programa The Morning Show de Australia, en la que confesó que ningún miembro de la familia Kardashian-Jenner le comunicó que el programa producido por E! llegaría a su fin.

“Nadie me llamó, lo escuché a través de los medios. ¿Me sorprendió? No, pero ese programa es probablemente el mayor reality show de la historia. Hay más de 500 episodios durante 14 años”, señaló.

Asimismo, Caitlyn Jenner comentó que el término del reality podría deberse a que cada uno de los protagonistas desea emprender nuevos proyectos. 'Las chicas y Kris (Jenner) han hecho un trabajo increíble con el programa y lo han mantenido durante tanto tiempo, pero todo el mundo está en un lugar diferente ahora y creo que es hora de seguir adelante", añadió.

En otro momento, también recordó cómo es que Keeping up with the Kardashians pasó de ser un programa con solo seis programas a un fenómeno de fama mundial. “Una cámara, haciendo seis programas. Recibimos alrededor de cuatro shows y luego ordenaron doce shows, todo empezó y parece que nunca se detuvo", detalló.

Como se recuerda, el reality Keeping up with the Kardashians transmitió durante aproximadamente 14 años la vida de la familia Kardashian-Jenner.

El martes pasado, Kim Kardashian confirmó en sus redes sociales el final del programa y agradeció a los fans por seguir cada episodio.

Kim Kaedashian compartió con sus fan un mensaje sobre el reality - Crédito: @kimkardashian en TW

