Josetty celebra que su padre Andrés Hurtado superó al coronavirus: “Gracias por sus oraciones”

Tras varios días internado en la clínica San Pablo, Andrés Hurtado logró reponerse y superó con éxito al coronavirus. Así lo confirmó él mismo, mediante una publicación en Instagram.

La rápida recuperación del conductor de Porque hoy es sábado con Andrés fue motivo de alegría y tranquilidad para sus seguidores y amigos, pero sobre todo para sus familiares. Por ello, su hija Josetty Hurtado le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó su fortaleza y perseverancia.

“Hoy es un día maravilloso, mi papito, Andrés Hurtado, mató al ‘animal’ (coronavirus). Hoy a las 6:50 a. m. entró a sus exámenes finales y lo más importante es que recuperó sus pulmones en un 98%, el otro 2% con terapias y entrenamientos los tendrá al 1000%, como diría él ‘en menos de una semana’", escribió inicialmente en Instagram.

Josetty Hurtado dedica emotivo mensaje a Andrés Hurtado

La joven influencer acotó también que se mantuvo temporalmente alejada de las redes sociales para poder estar pendiente de la salud de su progenitor. "Como comprenderán, he estado muy callada, minuto a minuto viendo la evolución del hombre que más amo en este mundo”, precisó.

Finalmente, Josetty Hurtado dedicó unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que, a través de sus oraciones, pidieron por la rápida mejoría de Andrés Hurtado. “Gracias a todo el país y amigos de diferentes partes del mundo porque sus oraciones ayudaron a la recuperación de mi papito”, expresó en Instagram.

Andrés Hurtado confirma que tenía coronavirus

Como se recuerda, se confirmó que Andrés Hurtado se infectó con la COVID-19 en el programa Porque hoy es sábado con Andrés. Dos conductores temporales dieron a conocer la noticia, la cual fue ratificada por el presentador en Instagram.

“Este bicho es muy extraño, en mi caso apareció hace dos días. Lo único que puedo pedirles a mis seguidores que me quieren y a los que no, que me den una oportunidad. Oren por mí”, escribió Hurtado.

