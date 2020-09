Ricky Santos, imitador de Luis Miguel en Yo Soy, atravesó por un duro momento hace unas semanas cuando su bebé recién nacida tuvo que ser operada de emergencia tras nacer con complicaciones.

El joven artista pidió ayuda a través de su cuenta de Instagram e incluso una cadena de oración por su pequeña, debido a que la intervención quirúrgica ponía en riesgo su vida.

Ricky Santos y su esposa Lisette Martell. Foto: Instagram

Sin embargo, este miércoles 9 de septiembre, el imitador del ‘Sol de México’ anunció emocionado que su hija, fruto de su amor con la bailarina Lisset Martell, fue dada de alta del hospital, tras semanas de lucha.

“Confirmado, mi hija está de alta, ahora a elegir con qué ropa sacarte. Estamos contentos y emocionados porque por fin vamos a tener a nuestra Ámbar, de verdad que en todo este rato he llorado, me he reído, estoy emocionado, he saltado en un pie”, expresó el cantante en sus historias de la red social.

Agradeció a todos sus amigos, seguidores y familiares que lo respaldaron en esta difícil etapa. Además, elogió la labor de los doctores que atendieron a su hija.

Imitador de Yo soy y su hija. Foto: Instagram.

“Lo que sí podemos decir es que estamos súper agradecidos por tanta oración, amor, porque siempre han estado pendientes y eso es muy importante. Vamos en camino a buscarla y obviamente la vamos a mostrar, a dar a conocer a nuestra hija, para que todos ustedes vean como está”, finalizó Ricky Santos.

