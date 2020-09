Esto es guerra realizó una edición especial de su segmento Divas este martes 8 de septiembre con reconocidos cantantes como invitados. Sin embargo, el espectáculo se vio opacado por un fuerte enfrentamiento entre jurados y coreógrafos.

¿Qué ocurrió? Al final de todas las presentaciones, el jurado conformado por Tula Rodríguez, Belén Estévez y Daniela Darcourt consideró que ninguna de los concursantes logró dar lo mejor de sí. Además, se acotó que, probablemente, las coreografías que les pactaron no las favorecieron.

“Es lo que yo estoy viendo, que no me parezca no significa que (Arturo Chumbe) no haya realizado una coreografía mejor, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, señaló Belén Estévez.

Al escuchar esto, Arturo Chumbe se mostró bastante incómodo y manifestó públicamente su molestia. “Bueno tendrás que llevar a tu casa y verla repetición”, aseveró en Esto es guerra.

Este comentario provocó la total indignación de Tula Rodríguez, quien no dudó en defender y le reclamó al coreógrafo. “¿Perdón? Arturo un poquito más de respeto también”, acotó. “Ya hablaste tú y tienes que esperar que hablemos nosotras también. Nadie está poniendo un duda si eres (un coreógrafo) muy bueno o no. Lamentablemente tus coreografías hoy no han sido brillantes. Así pasa, no todos los días tenemos grandes y excelentes (logros)”, agregó la integrante del jurado.

María Pía Copello y Yaco Eskenazi regresan a Esto es guerra

Hace unos días, María Pía Copello y Yaco Eskenazi sorprendieron al reaparecer como conductores en Esto es guerra, junto a Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo.

El retorno de ambos se realizó como parte de las celebraciones por los 2020 programas del reality de América TV.

