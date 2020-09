El cantante de chicha Toño Centella se descompensó cuando realizaba una entrevista para el programa Mujeres al Mando, donde estaba mostrando su nuevo local de venta de ropa.

El artista peruano tuvo que parar la grabación debido a que le faltó la respiración y no pudo seguir respondiendo las preguntas de la conductora de televisión Thaís Casalino.

Toño Centella, cantante peruano. Foto: captura Latina TV

“A ver muéstrame una prenda?”, expresó la presentadora de Mujeres al Mando. En ese instante, Antonio Domíguez Vásquez se tocó el pecho y agachó la cabeza.

Thaís Casalino se preocupó por la salud del intérprete y le pidió que tome asiento para que pueda recuperarse. Tras ello, Toño Centella contó que sufrió ese malestar porque cumple con una dieta blanda luego de haberse sometido a la operación de manga gástrica.

El cantante de chicha se mostró afectado por los últimos sucesos que han marcado su vida, como su separación amorosa, la muerte de su madre y los contagios por coronavirus en su familia.

“A veces no nos sentimos bien, pero a veces trato de ser fuerte, valiente. En cuatro meses me han pasado tantas cosas: la operación, la separación y la muerte de la madre (...) me siento fuerte ante todas las adversidades”, expresó Toño Centella mientras permanecía sentado.

Toño Centella niega haber amenazado de muerte a cantante de Zaperoko

Según Toño Centella, él no está involucrado en las amenazas de muerte que recibe el integrante de Zaperoko, a quien acusó de haberse metido en su matrimonio hace unos meses.

El artista peruano asegura que tomará medidas legales contra el joven de 17 años debido a que él lo señaló como el principal responsable de las amenazas.

