Los Rolling Stones están en plena promoción de la reedición de Goats head soup, su álbum de 1973, en una nueva versión a la que le han añadido tres canciones que permanecían inéditas, una de ellas, Scarlet, grabada en octubre de 1974 con Jimmy Page, de Led Zeppelin.

Inmersos en plena campaña, Keith Richards ha concedido una entrevista a Rolling Stone declarando que no se imagina que el grupo pudiera separarse y ha asegurado que la banda sigue con la intención de continuar con las giras. “Eso es lo que hacemos. No puedo imaginarme haciendo otra cosa”, afirmó.

Mick Jagger ha añadido que sus conciertos seguirán los protocolos de seguridad. Y todo junto significa que tendrían que estar muy mal para que no se diera la gira por el 60 aniversario en el 2022.

Dentro de esta campaña por tierra, mar y aire, hoy, The Rolling Stones abrió las puertas de su primera tienda insignia mundial, ‘RS No. 9 Carnaby’ en el número 9 de Carnaby Street, una calle del Soho londinense que fue el epicentro del swinging London de los sesenta y del punk en los setenta y que hasta la pandemia era un foco de atracción de turistas nostálgicos de aquellos tiempos.

“Creada en colaboración con Bravado, la tienda ofrece una mezcla exclusiva de colecciones y colaboraciones para fans de todas las edades, además de una sección especial para customizar camisetas”, dice la hoja de prensa. Decorada en rojo y negro, los colores del grupo, y por supuesto, llena de grandes labios y lenguas, los numerosos fans de las estrellas del rock más veteranas en activo podrán comprar en el comercio todo tipo de merchandising y parafernalia relacionada con el grupo mientras tararean eso de You can’t always get what you want.

“¿Por qué abrir una tienda en medio de una pandemia? Es nuestro eterno optimismo”, ha bromeado Mick Jagger, de 77 años, líder de la banda, en un video emitido antes de la apertura.

En el interior, el célebre logo de los Rolling Stones puede verse en camisetas, chaquetas, púas para quienes quieran emular al guitarrista Keith Richards, pasando con paraguas y botellas de agua.

Su línea de mascarillas, con la famosa lengua colocada correctamente a la altura de la boca, promete ser un éxito, pero el equipo que está detrás de este proyecto espera que sea más que una simple tienda.

Las pantallas gigantes reproducen décadas de los conciertos de la banda, mientras que sus mayores éxitos deleitan los oídos de los compradores.

En el suelo, paneles transparentes con letras de canciones dejan ver el sótano. Todo el decorado respeta fielmente la línea visual negra y roja del grupo de rock.

“Era muy importante para nosotros que sea toda una experiencia”, explica David Boyne, director general de Bravado, la rama encargada del marketing de productos de Universal Music.

