Rebeca Escribens envió unas palabras alentadoras y reconfortantes a Renzo Schuller, quien se someterá a una intervención quirúrgica por una hernia en la espalda.

Durante la transmisión de su programa de espectáculos, la también actriz aprovechó unos minutos para dedicarle un mensaje al conductor de América Hoy por su delicado estado de salud.

“Tomar con humor los malos momentos es lo mejor que puedes hacer aunque cueste (...) Renzo es un experto del humor y yo se que, en medio de lo que está pasando, va a salir de ello de todas maneras, el humor lo va a acompañar. Nosotros desde aquí con las buenas vibras y con toda la energía que te mereces, mi Rencito. Tranquilito nomás que la salud siempre es primero”, expresó Escribens en América Espectáculos.

Como se recuerda, Renzo Schuller se ausentó del espacio que conduce junto a Ethel Pozo, América Hoy, debido a que está a puertas de una operación por una hernia en la espalda, la cual ha crecido considerablemente y su tamaño ha provocado que un nervio sea afectado hasta el punto de no poder mover la pierna y el pie.

“Quería comentarles para que no se preocupen ni piensen cosas que no son. Me tienen que operar hoy por una hernia que me ha salido en la espalda. Lo quise tratar con terapia física, pero ha crecido demasiado. Ya venía con los dolores hace tiempo y está comprometiendo mucho el nervio. No podía mover ni el pie ni la pierna”, expresó en un video de Instagram.

