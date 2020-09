Era el 2008 cuando la famosa actriz Luisana Lopilato asistió al Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, para escuchar al cantante canadiense Michael Bublé, quien este 9 de septiembre está cumpliendo 44 años. En aquellos años, el músico deslumbraba en distintas portadas de revistas y programas de espectáculos.

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro (...) Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discografía me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, contó la artista en repetidas ocasiones sobre aquel día.

Al principio, Luisana Lopilato contó que dudó en acercarse a saludarlo. Sin embargo, su hermana Daniela y su compañero Rodrigo Guirao Díaz, con quien se encontró casualmente en el teatro, la animaron a hacerlo. Este encuentro sería, sin que ambos lo supieran, el flechazo de amor.

Michael Bublé relató que al ver a la argentina entrando a su camarín, se dijo a sí mismo que ella era el amor de su vida. “Yo me voy a casar con vos”, le confesó aquella noche a través de su traductor. Luego llegarían las comunicaciones vía mail.

La pareja se casó en el 2001, y en el 2013 tuvieron a su primer hijo. (Foto: Difusión)

“Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, relató luego en una entrevista el artista canadiense.

Tras una saludable amistad, la primera cita llegó meses después, cuando Michael Bublé volvió a Argentina para un concierto. Acabado el show, Luisana Lopilato lo buscó en el hotel y lo llevó a comer a la casa de su familia, en el Parque Chas.

“Mis papás no sabían quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo”, enfatizó la también modelo. Grande fue el asombro del canadiense que filmó todo el suceso bajo la excusa de que “comía con los parientes de su esposa”.

Al mismo tiempo que inició la relación, varios medios de ese entonces auguraban que la pareja no podría estar junta por mucho tiempo, poniendo como sustento que ella era una prominente actriz y no podía mudarse con él.

Pese a esto, y tras numerosos viajes entre Argentina y Canadá, decidieron casarse en 2011. El día elegido para la ceremonia civil fue el 31 de marzo, reuniéndose con sus familiares, amigos y seguidores en el Registro Civil de la calle Uruguay (Argentina). Luego celebraron su unión religiosa el 2 de abril y, finalmente, el 21 de mayo festejaron en el Hotel Pan Pacific de Vancouver.

Luego de los dos primeros años de casados, decidieron sumar más miembros a su familia, convirtiéndose en padres el 27 de agosto de 2013 tras el nacimiento de Noah, su primer retoño. El 22 de enero de 2016 nacería Elías y el el 25 de julio de 2018 su tercer hijo, a quien llamaron Vida.