Karen Schwarz y Ezio Oliva disfrutan al máximo su tiempo en familia junto a sus dos hijas; sin embargo, no tienen planeado tener más. Así lo confirmó la conductora de TV en su programa Modo Espectáculos.

Cuando se encontraba entrevistando a Josimar, la presentadora sorprendió a todos al revelar que se realizó la ligadura de trompas (tratamiento para evitar la fecundación).

“Yo ya me ligué. Así que el tercero ya no viene. Así que tranquilo”, detalló la ex Miss Perú, en el set de su programa en Latina.

Como se recuerda, Karen Schwarz y Ezio Oliva ya llevan más de siete años de relación sentimental y cuatro años de matrimonio. Fruto de su romance nacieron sus dos pequeñas hijas: Antonia y Cayetana.

¿Ezio Oliva y Karen Schwarz contraerán matrimonio religioso?

Hace unos días, Karen Schwarz se animó a realizar una serie de preguntas y respuestas en Instagram. En medio de dicho encuentro, la conductora reveló que le encantaría contraer matrimonio religioso con Ezio Oliva.

Cuando le preguntaron si quisiera tener más hijos, Schwarz respondió: “Me preguntas si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que si les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Diosito”.

Karen Schwarz agradece a su familia tras estreno de Modo Espectáculos

Luego del estreno de su programa Modo Espectáculos, Karen Schwarz envió un emotivo mensaje en Instagram, en el cual le agradeció a su familia por apoyarla en el comienzo de esta nueva etapa.

“Solo quería regresar a casa y abrazarlos para agradecerles por emocionarse tanto como yo en esta nueva etapa”, escribió la presentadora de Latina en parte de su mensaje.

