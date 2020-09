Caso Castrillón: Artistas protestan contra el archivamiento de 15 denuncias

Esta tarde, decenas de publicaciones en Twitter y Facebook de artistas y otros involucrados en las artes escénicas, aparecieron para protestar contra la decisión del fiscal Marco Guzmán Baca, quien solicitó archivar las 15 denuncias contra el director teatral y coreógrafo, Guillermo Castrillón, acusado de violación de la libertad sexual. Castrillón, conocido por la exitosa obra ‘Escrito por un gallina’(desde el 2007), en el que dirigió a Jimena Lindo, fue denunciado por primera vez en el 2017.

“En apoyo a las valientes denunciantes del caso Castrillón y en repudio del aberrante fallo del fiscal. Comparte en todas tus redes con el #FiscalGuzmánMisógino. Por arte y educación libre de violencias”, escribió la dramaturga Mariana de Althaus.

El Ministerio de la Mujer también publicó un ‘tuit’ en el que mostró su desacuerdo por el fallo e informaron que presentaron un recurso de queja por la decisión del fiscal. En ese sentido, el Ministerio Público informó que investigará a Guzmán Baca por la presunta infracción en el proceso.

El @MimpPeru presentó recurso de queja contra el archivamiento de las denuncias a Guillermo Castrillón Velasquez por delito contra la libertad sexual y otro en agravio de E.L.B.F. y otras víctimas.

Cronología: “un secreto a voces”

En noviembre del 2017, Eva Bracamonte publicó un post en Facebook en el que detalló cómo había sido acosada sexualmente por Castrillón durante los ensayos de una obra teatral. El coreógrafo llegó a tocarla sin su consentimiento y la golpeó dejándola inconsciente, según relató. El testimonio no tardó en ser compartido más de mil veces y a ello se sumaron más denuncias que describían del mismo modo el tipo de ‘ensayos’ que proponía Castillón, incluso a sus alumnas.

Evidentemente, el coreógrafo se defendió. Primero lo hizo a través de una carta a un medio de comunicación con la cual restó mérito al trabajo de Eva Bracamonte y aseguró que “las veces que lo íntimo apareció, fueron consensuadas”. Nos comunicamos con él en ese entonces y respondió escueto por teléfono porque, temía ser “malinterpretado” por los lectores. ¿Está desmintiendo todo lo que ha dicho Eva Bracamonte? Le preguntamos.

“No quiero dar declaraciones por el momento, quizá vaya a usar una palabra no adecuada. Prefiero sentarme a escribir a consciencia. Imagino que es necesario aclarar más y ser más tajante. ¿Más denuncias? Quiero aclarar esos detalles también”. En efecto, el director se ‘explayó’ en Facebook e insistió en que no se identifica como un “abusador sexual”.

Al respecto de esa ‘metodología’ de la que hablaba Castrillón, conversamos en ese entonces con una actriz y docente, que llevó uno de sus talleres. “Él conduce sus clases de una manera equivocada: manipula. Yo sabía que el quería algo más que una danza, lo intuí. Soy profesora, no era ética su forma de acercarse. A mí no me pasó lo que le pasó a Eva porque pude evitar cualquier abuso. Yo pude zafar a tiempo porque tenía un montón de amigos que me decían ‘es un abusador’”.

A fines del 2017, las víctimas esperaban que una prestigiosa universidad en la que cursaba estudios, no le entregase el título de educador. “Todos sabían este tema. Era un secreto a voces”, nos dijo la actriz que prefirió que su nombre no se publicara. De hecho, Castrillón también dictó talleres a menores en distintos distritos. Por ello, grupos que luchan contra la violencia de género también se han manifestado. “Hoy, como ayer, como siempre, responderemos todas porque #TocanAUnaTocanATodas”.