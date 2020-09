Durante la última edición del programa América Hoy, Yaco Eskenazi, sorprendió al aparecer en la conducción al lado de Ethel Pozo. El ex chico reality conmovió a más de uno en el set al dedicar un emotivo mensaje para su colega Renzo Schuller, quien se ausentó del espacio por complicaciones en su salud.

“El día de ayer, mi compañero en América Hoy, Renzo Schuller no asistió. Está internado en la clínica (...) venía mal desde la semana pasada pero igual siguió trabajando”, explicó la hija de Gisela Valcárcel al inicio de la emisión.

“Renzo, quiero mandarte un fuerte abrazo y decirte que este es tu lugar, esta es tu casa (...) Hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, y te lo voy a cuidar. Yo sé que si fuera al revés, sé que tú también estarías aquí dándome una mano, recupérate pronto y te esperamos aquí”, comentó el esposo de Natalie Vértiz.

Cabe señalar, que Renzo Schuller dejó de trabajar desde el pasado lunes 7 de septiembre y recientemente utilizó las redes sociales para dirigirse a sus seguidores y aclarar su situación.

“Estoy acá porque me tienen que operar el día de hoy, dentro de un rato, de una hernia que me ha salido en la espalda. Estaba tratando de manejarla con terapia física pero la hernia ha crecido demasiado y he venido con estos dolores desde hace un tiempo”, contó en Instagram desde la clínica.

