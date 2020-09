Renzo Schuller preocupó a sus seguidores luego de que su compañera Ethel Pozo informara que había sido internado de emergencia en la clínica debido a complicaciones en su salud, las cuales venía sufriendo desde la semana pasada.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel no profundizó en el tema y no reveló cuál era la enfermedad que padecía el presentador de América Hoy.

Renzo Schuller se someterá a operación tras ser internado de emergencia. Foto: Instagram

Minutos después, Renzo Schuller reapareció a través de su cuenta de Instagram y envió un mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud actual.

El conductor de televisión mencionó que tendrá que someterse a una operación para poder recuperarse. Se trata de una hernia en la espalda, que por su condición no puede ser tratada con terapia física.

Renzo Schuller reapareció a través de su cuenta de Instagram. Foto: captura América TV

“Quería comentarles para que no se preocupen ni piensen cosas que no son. Me tienen que operar hoy por una hernia que me ha salido en la espalda. Lo quise tratar con terapia física, pero ha crecido demasiado. Ya venía con los dolores hace tiempo y está comprometiendo mucho el nervio. No podía mover ni el pie ni la pierna”, expresó en un video el presentador de América Hoy.

Yaco Eskenazi le envió un mensaje a Renzo Schuller

El ex chico reality Yaco Eskenazi se presentó en la última edición de América Hoy para reemplazar temporalmente a Renzo Schuller, quien se encuentra delicado de salud.

“Renzo, este es tu lugar, esta es tu casa. Hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, te lo voy a cuidar”, fue el mensaje del modelo al conductor de TV.

