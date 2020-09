Leonard León denuncia haber recibido amenazas de muerte tras superar la COVID-19

Leonard León brindó una entrevista para Mujeres al mando en la que contó que ha recibido una serie de amenazas. Una situación que dejó preocupados a todos.

En marzo de este año, el cantante de cumbia confirmó que le diagnosticaron coronavirus. “Me recomendaron que tome agua y paracetamol si es que se me sube la fiebre”, precisó.

Sin embargo, durante el tiempo que estuvo infectado, fue captado mientras caminaba en las afueras del condominio donde vivía, por lo que sus vecinos lo acusaron de propagar el virus de forma irresponsable. “Sabiendo que tengo COVID-19 jamás dejaría que mis vecinos se vean afectados. Sería incapaz de salir de acá y caminar”, acotó el intérprete en su defensa por aquel entonces.

Más tarde, Leonard León se realizó varias pruebas que finalmente certificaron que logró superar con éxito al coronavirus. En mayo anunció que estaba completamente recuperado, aunque precisó: “Al día de hoy me siento bien, pero tengo una pequeña molestia en la garganta”.

Tras vivir esta experiencia, el cantante de cumbia afronta ahora un momento aún más complicado, ya que algunas personas han amenazado con hacerle daño a su familia.

“(Me han dicho) ‘que por ese virus que has traído’, 'que tú no eres empático con nosotros, por qué viene al país para contagiar a la población. Me dijeron irresponsable”, relató el artista, sobre los fuertes comentarios que ha recibido de los inescrupulosos sujetos.

