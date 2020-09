Jaden Smith y Sofia Richie, ambos de 22 años, fueron captados disfrutando juntos un día en una playa de Los Ángeles, por lo que los fans especulan que ambos podrían estar iniciando una relación sentimental.

Tras su ruptura con Scott Disick, la modelo podría estar iniciando una nueva historia de amor al lado del famoso hijo de Will Smith.

En las imágenes publicadas por Daily Mail, se aprecia a la joven pareja caminando de la mano y dándose algunos abrazos.

Jaden Smith y Sofia Richie paseando juntos en playa de Los Ángeles. | FOTO: Daily mail.

Según el citado medio, tras su paseo por la playa, Jaden Smith y Sofia Richie pasaron juntos una velada en un restaurante japonés Nobu de Malibú en compañía de otra pareja.

Cabe precisar que Sofia Richie y Jaden Smith mantuvieron un breve romance cuando eran adolescentes. A pesar de que el vínculo no prosperó en aquel momento, ambos continuaron llevando una buena relación.

Hasta el momento, el hijo de Will Smith y Jada Pinket Smith no ha tenido ninguna relación romántica estable. Lo último que se supo sobre su vida sentimental es que estuvo en salidas con el rapero Tyler The Creator.

Por otro lado, la hija de Lionel Richie estuvo cerca de tres años al lado del modelo y actor Scott Disick, exesposo de Kourtney Kardashian, quien es 15 años mayor que ella, a pesar de los cuestionamientos que surgieron sobre su romance.

