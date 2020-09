Cassandra sobre Deyvis Orosco: “Tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio”

El cantante Deyvis Orosco cumple 34 años este martes 8 de septiembre y los mensajes de felicitaciones no tardaron en aparecer en las redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de su novia.

Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, resaltó las virtudes del cumbiambero y expresó lo que siente por él.

En su mensaje compartido en Instagram, Cassandra contó sobre el inicio de su romance con Deyvis Orosco. “Y cuando nuestros hijos nos pregunten cómo logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste ‘hagámoslo juntos’”, escribió.

Deyvis orosco cumple 34 años

“Feliz cumpleaños, mi vida. No me canso de repetir que si la gente conociera al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo. Desde tu inquebrantable espíritu frente a cualquier adversidad hasta tu noble corazón que tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio”, añadió en su mensaje acompañado por una fotografía que muestra a la pareja muy enamorada.

La joven que es parte de la organización Miss Perú Universo comparó al intérprete de “No te creas tan importante” con un soberano. “Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Hoy puedo decir que haces que los príncipes de Disney tengan que ponerse a rediseñar su propia historia”, comentó.

Deyvis orosco cumple 34 años

Finalmente, Cassandra deseó a Deyvis Orosco que sus metas se vuelvan realidad. “Gracias por siempre ser tú y mostrarme que hasta lo más imposible se puede convertir en realidad si uno comienza a hacer. Que este año materialice todo lo que tienes en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. Te amo, mi amor”, concluyó en Instagram.

Deyvis Orosco recuerda sus inicios a cargo de Grupo Néctar

En una entrevista con La República, Deyvis dio detalles de su libro Lo que fui, lo que soy (Editorial Planeta, 2019), donde revela todo lo que tuvo que pasar y soportar tras la muerte de Johnny Orosco.

Cuenta que negaban su talento, le decían que su padre cantaba mejor y que incluso él estaba feliz por la muerte de Johnny Orosco. Le tocó vivir bajo la sombra de su progenitor por 7 largos años, hasta que logró tener un nombre propio.

Deyvis Orosco admitió que le afectaron las críticas, pero aprendió a vivir con ellas. “Yo respetaba todo punto de vista, pero había dardos que me querían bajar. Me di cuenta que mientras más crecía, más difícil iba a ser todo. Pero los golpes me hicieron más fuerte. Además, lo tenía claro. Quería ser un grande en mi género y tener marca propia. Pasé de ser el hijo de Johnny al nuevo cantante de ‘El arbolito’. Después ya me reconocieron como nuevo líder de ‘Néctar’”, expresó en noviembre de 2019.