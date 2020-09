El cantante de cumbia Deyvis Orosco lleva casi la mitad de su vida en los escenarios. Al inicio siempre fue acompañado por su padre y, tras la muerte de este, supo continuar su legado asumiendo el liderazgo del Grupo Néctar.

Este 8 de septiembre el conocido cantante cumple 34 años de vida, con una sólida carrera musical y un nombre ganado más allá de la sombra de su famoso progenitor.

Siempre supo que la música era su destino, pero los azares de la vida lo llevaron a cumplir sus sueños de la manera más inesperada.

A sus cortos 16 años, Deyvis Orosco ya era parte del staff del Grupo Néctar, pues había aprendido a tocar varios instrumentos como el bajo, las congas, el piano, los timbales, la batería y el bongó. Algunos videos subidos a las plataformas digitales muestran al adolescente en sus primeros conciertos, mientras cantaba a dueto con su padre.

Con una camisa blanca, chaleco y pantalones holgados; un joven Deyvis Orosco ostentaba un gran manejo de escenario y lucía totalmente distinto a su marcado estilo en la actualidad. El intérprete de “Gotitas de lluvia” es uno de los exponentes de la cumbia que más ha jugado con su estilo a través de los años.

Antes del accidente de su padre, en 2007, Deyvis Orosco preparaba con mucha emoción el lanzamiento de su carrera como solista y ya había grabado su exitoso tema “Gotitas de lluvia”. “La letra parece premonitoria , pues habla de un amor que se va. Y aunque en realidad la canción se refiere a una relación de pareja, la letra tomó otro significado entonces”, comenta el artista en su libro autobiográfico, sobre la difícil situación que atravesó tras su pérdida.

El cantante de cumbia admite que pasó de ser un chico con sueños y metas a ser un hombre responsable de una familia y, además, se propuso sacar adelante la agrupación musical que tanto trabajo le había costado a Jhonny Orozco. “Las comparaciones no se hicieron esperar: ’No es el papá‘, ‘No canta como el papá‘, ‘No tiene el talento del papá‘. Yo me decía: Claro que no soy mi papá, yo no soy Jhonny, soy Deyvis”, recuerda.

“Unidos por Néctar” fue el evento musical que despidió a la querida orquesta y significó un antes y después en la imagen y carrera artística de Deyvis Orosco. El concierto se realizó en el Estadio Nacional y logró congregar más de 30.000 almas.

“Ahí apareció un nuevo perfil de cumbiambero (...) Y es que lo que existía en ese momento, eran tipos como mi papá, grandes (...) Pero cuando yo salí a escena, ataviado con una casaca blanca de cuero, con pelo largo y zapatillas, sin pensarlo terminé despertando la atención del público”, señala el músico en ’Deyvis Orosco, lo que fui, lo que soy’.

Pese a su experiencia previa en las tarimas, la magnitud del show intimidó al veinteañero pero un sabio consejo por parte de Ernesto Pimentel, quien animaba el concierto, le dio la fuerza necesaria para salir al frente. “Se me fue el frío, se me fueron los nervios, y sentí una gran descarga de adrenalina que me impulsó a salir ese día al escenario y pisarlo como si se tratase de un ring de box, de ese modo, dejar atrás el último rezago que quedaba del niño que había sido”, cuenta en un capítulo de su biografía.

Tiempo después, en 2008, su popularidad ascendió rápidamente gracias a su papel protagónico en la teleserie La pre, producción para la que cambió radicalmente de actitud y también de look: se dejó crecer el cabello y lo iluminó con algunos rayos dorados, además de los juveniles pantalones jeans y camisas a cuadros con los que conquistaba a la teleaudiencia.

Stephanie Jacobs y Deyvis Orosco protagonizaron la teleserie La Pre | FOTO: Facebook

Deyvis Orosco tuvo gran éxito en la actuación y tras su primera experiencia en los sets de grabaciones fue convocado para otras producciones. Sin embargo, prefirió volcar todas sus energías en la industria musical, donde ya tiene un nombre ganado con temas como: “De mí te vas a enamorar”, “Piensa en mí” y “No te creas tan importante”

Deyvis Orosco en la actualidad | FOTO: Instagram

