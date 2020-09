Alejandra Baigorria celebra su cumpleaños: “Lo que más quiere mi mamá es verme sonreír”

Este martes 8 de septiembre, Alejandra Baigorria celebró sus 32 años de edad en compañía de sus familiares cercanos y de Said Palao. La ‘rubia de Gamarra’ compartió las imágenes de su onomástico en Instagram.

La empresaria agradeció a todos aquellos que se tomaron el tiempo de enviarle un presente o simplemente un saludo para que recibiera su cumpleaños de la mejor manera.

A pesar de lo bien que la pasó, la competidora de Esto es guerra confesó que se sentía un poco sensible debido a que su madre aún se encuentra delicada de salud por el accidente que sufrió hace algunos días.

“Un cumpleaños diferente, con tristeza, angustia, fe y miles de sentimientos que me hacen sentir como en una montaña rusa. Son momentos difíciles que me hacen querer no celebrar, pero sonrío porque sé que mi mamá lo que más quiere es verme sonreír y sé que pronto estaremos juntas como siempre”, fue el conmovedor mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.

Junto a dicho post, Alejandra Baigorria publicó dos fotografías de su cumpleaños, en las cuales posaba junto a varios globos y regalos de cumpleaños.

Said Palao sorprende a Alejandra Baigorria por su cumpleaños

Con la intención de sorprender a la chica reality por su cumpleaños, Said Palao le preparó una romántica cena, en la cual hubo pizza, vino y algunas velas.

La integrante de Esto es guerra compartió imágenes de esta tierna escena con sus seguidores en sus historias de Instagram y la acompañó con una romántica canción.

