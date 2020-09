La periodista Lourdes Sacín denunció nuevamente a Andy V por violencia física y psicológica. Incluso, expuso reveladores audios donde recibe amenazas de muerte por parte del hombre, quien es padre de su hijo.

Susy Díaz brindó una entrevista para En exclusiva, donde se solidarizó con la comunicadora y aseguró que ella también sufrió de maltrato durante su relación con Andy V.

Andy V es denunciado por violencia física y psicológica. Foto: Difusión.

La excongresista se conmovió al recordar los difíciles episodios que vivió con Andy V. “Me da pena Lourdes Sacín, yo me separé de él porque con él peligra mi salud, mi vida y mi libertad, con eso ya dije todo”, expresó.

Susy Díaz afirma que su situación fue similar a la de Lourdes Sacín, por ello, comprende cómo se siente la periodista. “Yo la veo a Lourdes Sacín hablar y se me viene el recuerdo de cuando me casé con él. Lo que está viviendo ella, a mí ya me pasó, dormía con un ojo abierto y el otro cerrado porque no sabía en qué momento me iba a hacer un daño, por eso yo solamente pido mi divorcio”, agregó.

Además, denunció que todo lo que habría sufrido durante su matrimonio se lo contó al juez, pero este no consideró su versión.

“Todo el tiempo que él estuvo viviendo aquí conmigo, fueron puras lágrimas, sufrimiento, pleitos, y ahora con lo que han presentado los videos, los audios, el tiempo está haciendo salir a la luz cosas que yo no quise hablar”, señaló Susy Díaz.

“Cuando yo presenté mi primera demanda de divorcio, yo hablé con el juez, le dije muchas cosas muy privadas, muy fuertes y personales, ni por eso me dio el divorcio”, sostuvo.

Susy Díaz cuenta que desde el 2012 continúa luchando para poder anular su matrimonio con Andy V. Sin embargo, él se niega a divorciarse pese a que ya no tienen vinculación alguna.

Incluso, aseguró que pedirá garantías para su vida debido a que teme recibir amenazas. “Vivo asustada en la calle, mirando a todos lados, pensando en qué momento vaya a aparecer y me haga algo”, agregó.

