Ethan Peter alcanzó la fama a través de su canal en YouTube, donde obtuvo más de 100.000 suscriptores. El adolescente de 17 años falleció el pasado fin de semana por sobredosis de oxicodona, un analgésico opioide, informó TMZ.

Esta información fue confirmada por sus amigos cercanos a través de las redes sociales. Su mejor amiga Ava Louise lamentó la perdida del influencer de belleza debido a que antes de su muerte ella le advirtió que dejara esas sustancias.

Famoso youtuber Ethan Peter muere a los 17 años. Foto: Instagram

“La adicción es una enfermedad. Tuve que apartar a Ethan en las últimas semanas y hablar con él sobre el uso de sustancias. Todos los que estaban cerca de él estaban asustados. Solo desearía haberle gritado más”, expresó la también música Ava Louise.

Ethan Peter logró conseguir en su cuenta de Instagram más de 500.000 seguidores, pese a su temprana edad. Su pasión por la belleza era admirada por otros profesionales del rubro como el maquillador Manny MUA, quien le envió un emotivo mensaje y elogió su trabajo.

“Era una persona increíblemente talentosa. Sé que ha cometido muchos errores, pero decir que merecía morir es horrible e inhumano. Rezo por su familia y sus seres queridos, es una pérdida horrible”, escribió el estilista en Twitter, quien se sumó a las condolencias de sus colegas Tana Mongeau y Grace Auten.

Un día antes de fallecer, el youtuber Ethan Peter publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de cuando era niño junto a una imagen de su apariencia actual. Allí, colocó el siguiente mensaje: “Me gustaría agradecer a todos los que me acosaron. Hago esto como una vez al año para ver cuánto he cambiado y lo único que no han cambiado son las ojeras”

