Karen Schwarz: “La televisión no tiene que ser una jungla”

Karen Schwarz estrenó ‘Modo espectáculos’ (en vivo a las 2.30 p.m.). Para la conductora se trata de una propuesta diferente. “Todos apostamos a eso”, dijo antes de la transmisión. En el programa no descartan seguir con temas de coyuntura y, a pesar de la pandemia, tendrán invitados en el set. “Yo creo que se están manejando muy bien (los protocolos). Estoy confiando mucho en el canal”, comenta, pero reconoce que hay riesgos. “Mi miedo es todos los días, antes de la pandemia y ahora mucho más. Gracias a Dios, hasta ahora nadie se ha contagiado en mi familia. Igual todos estamos expuestos a un posible contagio”.

De otro lado, Karen es consciente de que los programas de espectáculos han dado espacio a los dimes y diretes, estereotipos, escándalos de la farándula y también a las riñas entre conductores de la competencia. Ella misma encontró motivos para denunciar a Rodrigo González (entre otras denuncias que, para un sector, no aportaban a la lucha contra la violencia a la mujer). “Creo que las mujeres no somos ni más ni menos que los hombres. Somos iguales. Pero primero hay que respetarnos entre mujeres”, dice la conductora.

Pero, ¿cabe seguir apelando a programas así? “Hoy en día creo que estamos para darnos la mano y creo, en realidad, que siempre ha debido ser así. La vida nos pone retos a todos, que uno voltea y dice: ¿realmente es importante esto? ¿Le suma al Perú en este momento? Yo creo que no. Lo que buscamos, sin dejar de hablar de la coyuntura, es darle una vitrina al artista para que pueda exponer su ‘chamba’ que hoy necesita más que nunca”.

En ‘Mujeres al mando’, otro espacio de Latina que fue criticado por tocar temas con frivolidad -es recordado el programa en el que, por hablar de moda, opinaron del turbante de Anahí de Cárdenas, quien reaparecía en una premier tras someterse a quimioterapia–, Karen se disculpó en público. “Yo feliz (de invitarla). A raíz de eso, hablé con Anahí, no somos amigas, pero sí nos conocemos. Hemos conversado por teléfono, es muy amiga de Ezio (Oliva, su esposo) y, en verdad, ella lo ha manejado de otra manera y con eso yo me quedo. No podemos comparar programas, pero ‘Modo espectáculos’ llega en una coyuntura donde nos necesitamos”.

La Miss Perú 2009 comenta que prefiere dejar los temas legales a su abogada, pero dice que no cree en la llamada ’jungla televisiva’, el todo por el rating. “Si hay algo que creo que puede afectar o es un tema muy sensible, le puedo decir a la productora, ’¿tú crees que le podemos ‘bajar’ un poquito?’. Estoy convencida de que sí (...). La televisión no tiene que ser una jungla. Creo que ser conductora de televisión es como ser administradora, una carrera más; tengo mi postura y es la de entretener al público, y quiero seguir haciéndolo”.

