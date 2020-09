Hugo García logra comprar su propio departamento: “Han sido años de esfuerzo y sacrificios”

Hugo García, uno de los competidores de Esto es guerra, se encuentra muy conmovido; pues acaba de cumplir uno de sus sueños: tener su propio departamento.

Tras este logro, el chico reality compartió imágenes de su nuevo hogar con sus seguidores, mediante una serie de videos en Instagram.

Posteriormente, Hugo García declaró a las cámaras de América Espectáculos para resaltar el gran esfuerzo que desempeñó para conseguir su sueño.

“Estoy súper feliz, emocionado, hasta ahorita no me lo puedo creer. Algo que tanto anhelaba. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificios. La gente sabe que soy cabeza de familia, he pasado por momentos difíciles”, manifestó el integrante de Esto es guerra.

Hugo García también precisó que se animó a mostrar imágenes de su nuevo hogar en Instagram para demostrarle a las personas que los sueños pueden hacerse realidad, a base de gran dedicación y arduo trabajo.

“No tenía la idea de subirlo, pero decidí hacerlo porque quería mostrarle a la gente que si tú te propones una meta o tienes un sueño, que luches por ello, que lo pelees, que des todo de ti. Súfrela porque créeme que los resultados son increíbles”, comentó.

¿Hugo García sigue en una relación con Mafer Neyra?

Hace unas semanas, durante una entrevista con ’En boca de todos’, el chico reality Hugo García habló acerca de su relación con la modelo Mafer Neyra.

“Mi relación con Mafer Neyra va mejor que nunca”, expresó el competidor de Esto es guerra, quien precisó que aunque hay altibajos en su relación, ambos se esmeran por sobrellevar sus diferencias.

