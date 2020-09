Dulce María sobre su embarazo: “Algo tan grande como dar vida, no es fácil”

El portal E! Online reveló una entrevista con la cantante y actriz mexicana Dulce María quien se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo.

La artista de 34 años explica cómo después del tercer mes comenzó a cuidar mejor su alimentación, dejando de lado algunos alimentos como el chocolate y la pizza.

“Hay que cuidarse mucho para estar saludable, para ti, para nutrir al bebé, y no comer tantas porquerías, porque todo se desajusta”, dice.

De igual forma, Dulce María -quien se casó en 2019 con el productor de cine, Paco Álvarez- cuenta cómo el embarazo significó todo un reto para ella.

“Algo que es algo tan gran como dar vida, no es fácil”, dice.

Seguidamente agrega: “Es realmente un proyecto muy importante, y todo eso te causa muchos estragos como mujer […] “Recién cuando estás embarazada empiezas a investigar la realidad de un embarazo”.

Dulce María junto a su esposo Paco Álvarez, anunciado su embarazo. Crédito: captura Instagram Dulcemaria

La exmiembro de Rebelde (RBD) también suma a las dificultades de un embarazo, la actual crisis de salud que se vive por la pandemia de la COVID-19.

“Eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento. No poder ir a los doctores tranquilamente. No poder comprarle ropa al bebé. No poder ver a tu familia ni amigos. Creo que ese es el reto mayor”.

“No solo el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo, embarazada”, concluye.

