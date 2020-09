Arnold Schwarzenegger sobre su nieta: “La bebé está hermosa”

El actor Arnold Schwarzenegger, reveló durante una entrevista, que disfruta mucho de su faceta como abuelo -su hija Katherine tuvo a su primogénita Lyla María junto al actor Chris Pratt-- y que espera con paciencia, que pase la pandemia para retomar el cine.

“Mi yerno, Chris Pratt, está en la mitad del rodaje de su nueva película en Londres y tuvo que volver por el nacimiento de la bebé. Me ha contado que mientras ruedan tienen que seguir reglas estrictas de cuarentena, deben hacerse pruebas y tomarse la temperatura todo el tiempo. Es un sistema muy caro y que solo pueden afrontar las superproducciones” contó la recordada estrella de Terminator al diario La Vanguardia.

Sobre su reciente adquirido nuevo rol como abuelo cuenta: “Es la primera vez que me dan muchas felicitaciones por algo en lo que no he tenido nada que ver (risas). Estoy encantado porque Katherine es una gran mujer que siempre ha deseado ser mamá. Está muy feliz. La bebé es hermosa. Cuando Katherine volvió de hospital me invitó a su casa y en cuanto entré puso al bebé en mis brazos con total seguridad me dijo que yo había hecho un buen trabajo con ella por lo que sabía que también lo iba a hacer con su bebé. La tuve en mis brazos durante media hora y fue maravilloso. Estoy feliz por ella, por Chris y también por María (su exesposa), que es y ha sido una madre extraordinaria. Creo que nuestros hijos aprendieron de ella, porque aunque siempre tuvimos niñeras, María siempre se ocupó de ellos”, reveló.

Antes de la pandemia, Arnold Schwarzenegger estaba por iniciar el rodaje de Trillizos con Danny DeVito y Eddie Murphy. “Tenemos un guión fantástico que me acaba de llegar, porque además soy productor. Lo cierto es que si quisiera actuar no me faltan proyectos. Este es un buen momento para desarrollarlos porque todos tenemos tiempo. Hay una serie con David Ellison y el History Channel quiere hacer conmigo una serie sobre los bárbaros. Es cierto, ya no estoy en la cima, porque a medida que pasan los años vas perdiendo el interés en ser el mejor y siempre aparecen nuevas figuras, pero tampoco he desaparecido”, comentó.