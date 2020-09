Andrea Legarreta salió del hospital tras dar positivo a la COVID-19: “La neumonía es leve”

La conductora mexicana Andrea Legarreta dio una gran noticia a sus seguidores de Instagram sobre su estado de salud tras confirmar que había dado positivo al coronavirus.

La figura de televisión salió del hospital donde fue internada el pasado 4 de septiembre debido a que sufrió complicaciones y le diagnosticaron neumonía.

Andrea Legarreta explicó en una entrevista para el programa Hoy, de Televisa, su lugar de trabajo, que ella y su familia presentaron los síntomas de la enfermedad como como cansancio, dolor de cuerpo y pérdida de olfato.

A través de Instagram, aseguró que la neumonía es leve y que continuará con el tratamiento contra el coronavirus dentro de su casa con la ayuda de sus familiares.

Afirmó que la enfermedad no le dejarán secuela graves en su organismo. “Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios , estoy día a día mejorando. Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, mencionó.

Andrea Legarreta salió del hospital tras dar positivo a la COVID-19. Foto: Instagram

Junto al mensaje colocó una fotografía donde se observa su manos junto a la de su esposo Erik Rubín y las de sus hijas Mía y Nina.

“Gracias a todo el personal de los hospitales. Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto. ¡Dios los bendiga! ¡Ahí vamos un día a la vez y pronto al cien, ya lo verán! ¡Gracias por su cariño y buenos deseos! No pierdan la fe”, finalizó la conductora mexicana.

