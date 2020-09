“El teatro ha sobrevivido por siglos”, nos dice la primera actriz y dramaturga Delfina Paredes, artista y luchadora social inagotable. Antes de la clausura del Festival de Cine de Lima, prefirió no hablar de ella.

De hecho, quiere proponer y opinar de lo positivo: “del espíritu combativo del arte” en medio de la pandemia y de cómo llevar el teatro a cada rincón del Perú a través de la radio. “El cine y el teatro están para hablar de cosas importantes, pero en un lenguaje más cercano. La televisión también tendría que adoptar el lugar que le corresponde, no solamente quedarse en las historias un poco banales, sino enmarcarlas en el contexto social y económico”.

¿Cómo está tomando estos meses de aislamiento?

Me he sentido bien en casa, sin salir. Pero nos ponemos en el cuerpo, en el corazón de tanta gente que está angustiada y es una preocupación mayúscula. Por la famosa libre competencia con la que estamos desde los 90, todo el mundo podía ser un empresario y es una cosa terrible.

En medio de todo esto está la esperanza que no debe perderse nunca. Sobre todo, de los trabajadores, los que se han… bueno, los que nos hemos quedado sin trabajo. Sin embargo, está el ingenio para hacer algunas actividades con el sistema virtual.

¿Y qué le pareció la edición virtual del festival?

Son sensaciones encontradas. Está la felicidad por el espíritu combativo de los organizadores. Nos renueva la esperanza de que, pasada esta temporada terrible, la sociedad estará en condiciones de ver películas que difícilmente se pueden ver en los cines normales, ¿no? Es un alimento espiritual ver obras realmente artísticas.

Si su personaje, ‘Evangelina’, hiciera un monólogo ahora, ¿qué diría de Perú?

“¡Ay! Nunca me hubiera imaginado las cosas que estoy viendo(…). A mis paisanos les diría: tu tierrecita es lo que debes cuidar. Oro no vas a poder comer. Que nuestra patria, nuestra pachamama que la queremos tanto esté contenta. Algunos le sacan su oro, su cobre y ni siquiera lo dejan limpio”. Ves, no puedo hablar por ella, ahí mismo sale y ya qué voy a hacer (ríe).

¿No se anima a hacer de nuevo el monólogo?

No lo sé. En estos días pensaba en un proyecto que había intentado sacar en Radio Nacional, tengo escritos 30 capítulos de Todas las sangres para radioteatro. Logré con esfuerzo que grabáramos llamando a los actores.

Además, no voy a llamarlos y les voy a decir: ‘si sale cobramos y si no sale, no’. Yo tenía unos ahorros y logré hacer la grabación de dos capítulos, pero no tuvo acogida. Lo presenté y la cosa quedó ahí. Me duele porque la radio llega a todo el Perú, a los pueblos. La forma de acercar, de interesar, más que todo, a leer una novela, es a través de una primera fase.

Sería un paso importante a nivel de ministerio.

Sí, sería muy importante y quizá pueda presentar el proyecto, ¿no? Ahora que están pidiendo... pero no quiero pedir cosas para mí.

Usted hizo su primera obra en la década del 50 y hasta antes de la pandemia siguió en el teatro…

Sí, pude haber hecho más teatro, pero no me llamaban siempre (sonríe). Tengo la esperanza de que una vez que se pueda encontrar la vacuna, se pueda regresar.

Caídos del cielo ya es un clásico y se reestrenó el año pasado. ¿Sigue pensando que no lo hizo bien?

Es que me parece que me ganó la mirada, no sé. Tuve tres días para hacer la película porque estaba en Piura trabajando. La escena final, cuando me empujan ¡la he tenido que hacer 23 veces! Resultaba que esto no era así o no sé qué (sonríe).

Cuando el chancho tenía que venir hacia mí ¡no se movía! Ya yo en un momento, que veía que lo enfocaban, con la mano le hacía llamaditas (carcajada). El año pasado, en el festival, me reencontré con el elenco y fue muy lindo. Y, digamos, que (en la película) ya no salí tan… (ríe). Sí, hubo cosas buenas.