Alondra García Miró se animó a responder algunas preguntas de sus curiosos fans por medio de su perfil de Instagram. La modelo peruana que actualmente radica en Brasil fue consultada por una cicatriz en su rostro y no dudó en contar cómo fue el accidente que provocó la marca.

“Cuando yo tenía 7 años mi perro me mordió la cara, de hecho fue un accidente bastante fuerte y bueno me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen”, contó la protagonista de la telenovela Te volveré a encontrar.

“Fue un corte bastante grande, en el lagrimal también. Bueno, a los 7 años yo no pensaba si me iba quedar o no una cicatriz”, recordó Alondra García Miró, quien también contó que en ese entonces, su abuela quería que la atienda un cirujano plástico para que la herida no deje huella.

“Como me habían operado en emergencias probablemente lo que me habían hecho no iba quedar tan bien como si fuese la mano de un cirujano plástico”, añadió la modelo.

Alondra García Miró confesó que en ese momento se negó a someterse a una nueva operación porque estaba muy asustada. Además, aseguró que a sus 28 años no se avergüenza de su cicatriz y la muestra abiertamente.

La modelo le dejó un mensaje a su 'yo' del pasado en post de sus redes sociales. Foto: Alondra García Miró Instagram

“No me incomoda para nada, al contrario, es parte de mí y de mi historia. Para todas las que tengan una cicatriz que les genera algún tipo de desconfianza o inseguridad, que sea todo lo contrario, que sea algo que las diferencie del resto”, finalizó.

