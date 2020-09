Vico C fue uno de los artistas preferidos por el público en la década de los 90 e inicios del nuevo milenio. Precisamente, este fin de semana una canción y hecho muy íntimo del cantante se volvió tendencia en las redes sociales. Se trata de 5 de septiembre, nombre del single y fecha que conmemora el nacimiento de su hija, Marangely Lozada.

Los cibernautas del neoyorquino han recordado la letra de esta exitosa canción, a 17 años de su estreno, la primera del género urbano del cantante y que se convirtió en un himno del reguetón.

¿Qué hay detrás de 5 de septiembre?

El single fue escrito cuando Luis Armando Lozada Cruz, nombre real de Vico C, se encontraba en prisión en Estados Unidos por posesión de drogas. Al pensar en su amada hija el rapero tuvo una melodía tan pegajosa que no pudo borrarse de su mente y así nació el tema que lleva como título la fecha del nacimiento de Marangely.

El también rapero ha manifestado que de no haber estado en la cárcel pensando en su hija, jamás hubiese aparecido la letra y la melodía.

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasa volando, ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita”, decía la oda que el intérprete le compuso a su hija.

En Twitter, sus seguidores no han dudado en saludar a la festejada y rememorar el hit.

“Llámenme anticuado, conservador y poco original, pero las tradiciones son base fundamental de cualquier sociedad, por eso no pasará un 5 de septiembre sin que le desee un feliz cumpleaños a la hija de Vico C”, escribió un tuitero.

“Hoy es 5 de septiembre y Vico C, su hija y las redes sociales lo saben”, señaló otro usuario.

Marangely Lozada cumple 30 años

En tanto, la musa de este tema musical está cumpliendo 30 años de vida. La hija del “abuelo rapero”, como es considerado Luis Armando, es coreógrafa de profesión y ya tiene una familia.

“En el sufrimiento es donde más me he conocido y he hallado la belleza de la vida. Curioso contraste que pone todo en perspectiva. Hoy solo quiero vivir, sin expectativas, con mucho agradecimiento y una pesada maleta de experiencias con las que me encamino a lo incierto. ¡Bienvenidos mis 30!”, publicó la hija de Vico C.