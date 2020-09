Tavo Castillo: “Frágil ha tenido la costumbre de ir contra la corriente”

Un día antes de que se declarara la pandemia, Frágil dio un concierto.

Sí, en el Rock and Pez. No teníamos la menor idea de que íbamos a quedarnos en un encierro por tantos meses y con una amenaza de que cualquiera podía enfermarse. Todo eso afectó a la banda porque teníamos proyectos no solo en Perú, también viajes a Estados Unidos, pero, bueno, así es la vida. No nos ha tocado solo a nosotros.

Y en el encierro, ¿qué te ha provocado crear musicalmente?

En estos meses, Frágil ha hecho varias cosas, por ejemplo, un par de temas con los médicos de Arequipa. Estuvimos dentro de un grupo de colaboradores, pues el fin era que tengan todos los implementos necesarios y se cuiden de los infectados. Por otro lado, me han invitado a colaborar con muchos amigos y, claro, la propuesta del concierto de streaming que daremos esta noche. Se grabó en el Teatro Peruano Japonés, con un despliegue de audio, video y sonido de primer nivel. Esta es una nueva forma que da trabajo a quienes nos hemos quedado en el aire. Ahora, hay que reeducar a la gente que está acostumbrada a meterse en YouTube y ver lo que quiere. Con los conciertos streamig pueden apoyar a sus músicos, a sus íconos para que ellos también puedan superar esta pandemia (las entradas se venden en TKL Play a 20 soles). Por el lado personal, hago un nuevo disco que espero sacar este año. El primer tema, ‘Apus del alma’, está en todas las plataformas, es instrumental. El nuevo que preparo voy a tratar de que tenga algunos aires de voces o letra. Busco a la persona indicada o yo mismo puedo hacerla o recitarla.

‘Avenida Larco’, el tema insignia de Frágil, es vital en su repertorio. ¿En algún momento has llegado a decir ‘basta’?

En algún momento, tal vez, en la historia del grupo llegó a hastiarnos. La llegaban a pedir hasta tres veces, pero al momento es el tema que más satisfacciones ha dado a la banda. Entonces, le tenemos un cariño especial, así que lo tocamos siempre. Digamos que cuando un tema así se vuelve un clásico del rock nacional sería muy desagradecido no tenerle el cariño necesario. Es un tema que le ha dado vigencia a nuestra carrera.

Con más de cuatro décadas en la música, ¿cuál crees que ha sido el espíritu que ha mantenido vigente a Frágil?

Creo que ha sido el cariño a la banda, el deseo de siempre superarnos. Hemos tenido momentos muy difíciles en nuestra historia, cuando nos han abandonado los cantantes y bateristas, pero ya hace 25 años estamos con Jorge Durand, un excelente baterista. Estos meses de pandemia es lo más fuerte que estamos viviendo, no podemos trabajar. La música es nuestro medio de vida, es el momento más top en nuestra historia. Pero Frágil ha tenido la costumbre de ir contra la corriente y cuando hemos estado con la cabeza en el fondo, la hemos sacado. Eso demuestra nuestra vigencia.

Los ritmos foráneos se han adueñado de las emisoras y las plataformas digitales. ¿Les interesa llegar a un publico más joven?

Por supuesto que nos interesa, pero brindándoles cultura no contracultura. En realidad, queremos brindarles los valores que tenemos y hemos sabido mantener, que nos inculcaron nuestros padres y familiares. Si tenemos que tocar otros ritmos, los vamos a fusionar con los nuestros para llegar a la juventud, pero de una buena manera.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.